03/11/2019 - Golpistas

Por ultimátum de cívicos, Evo Morales pide el cese de los enfrentamientos

El presidente Evo Morales hizo un llamado ayer domingo a la oposición, que alienta movilizaciones con actitudes racistas y discriminatorias en rechazo a los resultados de las elecciones del 20 de octubre, a no generar enfrentamiento entre bolivianos.

"Hago un llamado a defender la patria, hago un llamado a la oposición, no nos enfrentemos entre bolivianos, le pido a algunos grupos en Santa Cruz no vayan a pegar a nuestras mamás, mi madre era de pollera, ven una carita del altiplano y lo agreden, eso no los va a llevar a ningún camino", dijo en entrevista con radio San Gabriel de la ciudad de El Alto.

Desde la semana pasada grupos de choque de oposición al Gobierno de Morales arremeten con violencia, racismo y discriminación, amparados en una supuesta defensa de la democracia, y agreden con palos, bates, piedras y otros objetos a gente humilde y mujeres de pollera en varias ciudades del país.

Entretanto, el jueves último en la noche, grupos de universitarios que asistieron al cabildo convocado por cívicos en La Paz, tras concluir ese acto, atacaran con palos y piedras, algunos incluso con máscaras antidisturbios, a efectivos policiales que resguardaban la Casa Grande del

Pueblo, quienes se limitaron a contener la arremetida, en la que se encontraban, incluso, adolescentes de no más de 13 años.

Ante esos hechos que son generados por grupos que rechazan la victoria de Morales en primera vuelta de los comicios con 47,08% de los votos, la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural convocó al sector femenino a movilizarse, en los próximos días, contra el odio, el racismo y la pacificación del país.

Morales ante esos lamentables sucesos aseguró que la oposición intenta buscar más muertos y echarle la culpa al Gobierno, la que calificó de "otra operación" de la derecha.

"Estamos enfrentados los privatizadores con los nacionalizadores, los conciliadores con los discriminadores, lo que provoca la incitación al odio y racismo", agregó.

Asimismo, reiteró a los sectores movilizados a hacer una pausa en sus movilizaciones y esperar los resultados de la auditoría que realiza la Organización de Estados Americanos (OEA) a pedido del Gobierno boliviano, a los comicios generales.



Una treintena de técnicos expertos en esa tarea se encuentran en la ciudad de La Paz con el objetivo de transparentar el proceso electoral ante la denuncia de un supuesto fraude, del cual hasta la fecha no se presentaron pruebas.

A juicio del jefe de Estado, las confrontaciones de los últimos días no son solamente un atentado a la clase política sino a la economía, ya que por día solo el departamento de Santa Cruz pierde 3,5 millones de dólares.