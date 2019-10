AMPLIAR Chomba con la concejala asesinada Marielle Franco (foto: ANSA)

30/10/2019 - Escándalo

Bolsonaro, Moro y el crimen de Marielle Franco

El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, solicitó ayer al Fiscal General, Augusto Aras, que inicie una investigación sobre el origen de las publicaciones que relacionaron al presidente Jair Bolsonaro con el asesinato de la concejal Marielle Franco y su chofer.

En su solicitud, Moro, ex juez anticorrupción del resonante casi Lava Jato, sugiere que Bolsonaro puede ser una "víctima" de un falso testimonio o una denuncia difamatoria, e incluso un error, y habla de inconsistencia en la investigación. También reclama que en la pesquisa se tenga en cuenta el proceder de los medios de prensa locales.

"Es posible que el denunciante en cuestión simplemente esté equivocado o haya sido utilizado sin saberlo por terceros para estos fines", dijo el ministro, refiriéndose a la declaración del portero del condominio de Río de Janeiro, donde vive Bolsonaro, revelado por TV Globo.

El hombre planteó la hipótesis de un encuentro de algunos sospechosos de la muerte de Franco con el jefe de estado, que era diputado cuando ocurrió el crimen.

Franco y su conductor, Anderson Gomes, fueron asesinados en marzo de 2018 en un ataque en Río de Janeiro.

En tanto, el concejal Carlos Bolsonaro -hijo del mandatario- publicó dos videos grabados, según él, en la mañana del miércoles, mostrando una pantalla con al menos tres docenas de archivos de audio. Según Carlos, el video fue grabado en la "administración del condominio 3.100 Barra da Tijuca", el complejo habitacional Vivendas da Barra, donde viven el concejal y el presidente Jair Bolsonaro.

Los archivos de audio serían llamadas realizadas desde el conserje del condominio a las casas de varios residentes el 14 de marzo de 2018, la fecha del asesinato de la concejal Franco.

Los videos aparentemente impugnan la declaración del portero y el registro del conserje, quienes sostienen que uno de los sospechosos de la muerte de la concejal ingresó al condominio alegando que iría a la casa del presidente, en ese entonces congresista.

Jair Bolsonaro se enardeció el martes por la noche y, a los gritos, cargó contra TV Globo por publicar un informe que lo menciona en el marco de la investigación del asesinato de la concejal.

"Ustedes, TV Globo, todo el tiempo hacen un infierno mi vida, mierda! Ahora me vinculan a la muerte de Marielle. Infames, canallas! No va a funcionar, no tengo motivo para matar a nadie en Rio de Janeiro", gritó el mandatario en una transmisión en vivo desde Arabia Saudita, donde concluye una gira por Asia y Medio Oriente.

En el video, de casi 24 minutos y grabado a las 4 de la mañana (hora local, 1 GMT), Bolsonaro se mueve ampulosamente, se pone los lentes, los tira, grita y trata de recuperar la calma cuando se le corta el habla.

El asesinato de Franco, una política negra y lesbiana de 38 años de una de las comunidades más pobres y violentas de Río, conmocionó a los brasileños.

El Jornal Nacional (JN) de TV Globo sostuvo -según una filtración de la investigación- que un sospechoso de la muerte de Franco visitó el 14 de marzo de 2018, pocas horas antes del asesinato, el condominio de Rio donde vivía Bolsonaro.

Según las declaraciones del portero del complejo, el ex policía Elcio Queiroz, acusado de conducir el automóvil desde el que se realizó el brutal crimen, se dirigió en realidad a la casa de otro habitante del lugar, el ex policía Ronnie Lessa, acusado de ser el autor de los disparos que mataron a Franco y a Gomes. Según el JN, el portero dijo que fue "el señor Jair" quien autorizó el ingreso, aunque eso no sería posible porque, según el informe, existen registros de que Bolsonaro estaba ese día en la Cámara de Diputados en Brasilia, como el mismo presidente recordó en su video.

"O el portero mintió o indujeron al portero a un cometer falso testimonio o escribieron algo en investigación que el portero no leyó y firmó. Cuál es la intención? Siempre la misma, todo el tiempo están encima de mi familia, de mis hijos y de quien está próximo a mí", resaltó Bolsonaro, enfurecido.

Franco era la relatora de la comisión creada para fiscalizar las operaciones policiales en el marco de la intervención militar en Río de Janeiro.

Bolsonaro también descargó su furia contra el gobernador de Rio, Wilson Witzel, que según la revista Veja facilitó la filtración del caso, que está bajo secreto de sumario.

"Gobernador Witzel, usted fue electo gobernador solo porque se quedó todo el tiempo pegado a Flavio Bolsonaro, mi hijo", pero ahora "se vuelve mi enemigo porque quiere disputar la presidencia en 2022", bramó Bolsonaro.