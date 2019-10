28/10/2019 - En General

Tucumán sorprendió a operadores turísticos de Perú

Sorpresa”, “naturaleza” y “experiencia inolvidable” fueron algunas de las definiciones más repetidas por cinco profesionales del turismo emisivo de Perú que estuvieron entre el 26 y el 28 de este mes en Tucumán, en el marco de un recorrido por algunos puntos de interés que incluyó Valles Calchaquíes y la Ciudad Histórica en modalidad tour de familiarización o fam tour.

La visita, coordinada por el Ente Tucumán Turismo y junto con el Ministerio de Cultura y Turismo de Salta y LATAM Airlines, contó con algunos de los principales ejecutivos de los operadores mayoristas más relevantes de ese país y forma parte de la agenda estratégica que la cartera de Turismo tucumana lleva adelante desde que se implementó la conexión aérea directa entre Lima y Tucumán, gestionada por el Gobierno de Tucumán.

El presidente del Ente, Sebastian Giobellina, celebró la concreción de esta iniciativa, que definió como consecuencia directa de las presentaciones y misiones comerciales que vino efectuando el organismo y encabezaron en algunas oportunidades junto al propio gobernador de Tucumán, Juan Manzur. “Cada acción que realizamos tiene una lógica y obedeció desde un principio a fortalecer esta conexión aérea para desarrollar todo su potencial”, remarcó Giobellina.

El funcionario calificó la acción como “un excelente comienzo de relaciones comerciales, en las que acercamos conocimiento a operadores a través de una concreción superadora a todas las presentaciones audiovisuales y degustaciones de nuestros productos típicos realizadas hasta ahora en Lima. Pudieron vivenciar en primera persona todo eso en el marco de algunos de nuestros productos turísticos”. Por otro lado, Giobellina adelantó que durante la próxima visita a la capital peruana el Tucumán Bureau firmará un convenio con su par de este país.

Calidez y Calidad

Los operadores tuvieron un itinerario de actividades y alojamiento que incluyó a la bodega Las Arcas de Tolombón; la Ciudad Sagrada de Quilmes y su Centro de Interpretación; el Complejo (conocido también como Museo) de la Pachamama; Estancia Las Carreras; Ruta del Artesano; visita al hotel Waynay Killa; Arismendi Restaurante de Montaña; Sol San Javier Spa Eco Resort; Sheraton y Hilton Garden Inn.

Cyndi Rubio Jáuregui, de Trujillo – tercera ciudad en importancia de Perú-, asistente de ventas de la agencia Costamar Travel, señaló al término del viaje: “Me llevo grandes cosas. Me llevo grandes sentimientos. La gente es muy amable y nos han hecho sentir que ha sido como una semana entera de viaje”. Acerca de las características que pudo destacar, expresó que “están para lo que el cliente realmente quiere. Es lo mejor que nosotros nos podemos llevar: serán bien atendidos acá”, y definió con “Tranquilidad”, “Amor”, “Amigos” y “una experiencia inolvidable” al efecto que le generó Tucumán.

Falabella Viajes, una de las empresas más grandes de Perú con 14 locales y parte del Grupo Despegar, estuvo representada por José Carlos Gómez Chía, coordinador de capacitación comercial, quien manifestó que “vinimos casi a ciegas al destino. No se conoce mucho en nuestro mercado y nos sorprendió mucho la calidez de la gente, la calidad del servicio hotelero, de la gastronomía, el contacto con la naturaleza y las actividades que ofrecen que son muy interesantes. Es asombroso y como dice el slogan ‘Sentí Tucumán’, es realmente un lugar donde puedes sentir esa conexión con la gente y la cultura que se requiere”. El operador postuló a su compañía para recibir capacitación sobre la Cuna de la Independencia de Argentina en la próxima visita que realizará el Ente en Lima.

También formó parte del grupo Luzmila Toledo Salazar, gerente del área emisiva de Contactus Reps, subsidiaria de Turismo y Multiservicios Contactus, compañía con 18 años de trayectoria. Socia fundadora del grupo, la operadora se hizo cargo de Reps para poder impulsar específicamente el segmento emisivo. “Me generó muy buenas expectativas para hacer negocios, es un destino completamente novedoso”, precisó sobre Tucumán.

“Definitivamente queremos impulsar la Ruta del Vino que (en Argentina) son conocidos por él, pero no de esta parte”, apuntó la ejecutiva, quien subrayó su sorpresa sobre la cultura de los Pueblos Originarios presente en los Valles: “Lo que no pensábamos encontrar aquí fue la Ciudad Sagrada de Quilmes, no tenía conocimiento de ella. Yo soy amante de la cultura ancestral que nos une y no tenía conocimiento como operadora del desarrollo que tuvieron los Quilmes”, contó y anticipó: “daremos a conocer a mis compatriotas que tenemos mucho más que Bariloche, Iguazú, Ushuaia por conocer en Argentina y que definitivamente les va a encantar”, cerró.

El grupo estuvo también integrado por Roxana Arrisueño, de Latam Travel y Fernando Márquez, de Continental Travel.

Un relato en primera persona

Con el fin de impulsar el posicionamiento en el mercado emisivo peruano, en los últimos meses se firmaron diversos convenios tendientes a establecer una alianza estratégica entre ambos destinos, haciendo foco en las acciones promocionales conjuntas. Ejemplo de ello son la rubricada en diciembre de 2018 con la Cámara Nacional de Turismo de Perú, y recientemente con la Asociación Peruana de Agencias de Viajes, en el marco de la Feria Turismo Perú.

Además, en Tucumán el Ente firmó un convenio con la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina a través del cual benefician con early check-in a los pasajeros que arriben por vía aérea procedentes de aquel país, al cual se adhirieron hoteles y otros establecimientos hoteleros locales.

En el marco de la última noche, en una recepción con participación de referentes locales encabezados por la vicepresidenta de Ente, Elena Colombres Garmendia, se fijaron los próximos pasos. “La promoción que hacemos es un relato, pero un viaje se vive en primera persona. Hoy hacemos carne la propuesta de Tucumán a quienes vinieron a conocer todo lo que tenemos para ofrecer. Están gratamente sorprendidos”, señaló la funcionaria y agregó que “la devolución de nuestra propuesta y de su experiencia es magnífica y la cerramos con este encuentro puntual entre el sector público, el privado y los operadores para acercar las posibilidades de negocios que redundan en un beneficio y oportunidades de trabajo para Tucumán como destino”, explicó.

Por otro lado, destacó los esfuerzos que se vienen realizando, especialmente desde el sector público, al sostener: “El presidente del Ente desde hace un tiempo y el propio gobernador encabezaron una visita para captar el interés de ese mercado, y eso se logra sosteniendo el esfuerzo”. Con un acumulado de seis incursiones en total hasta hoy, Tucumán prepara su próximo viaje a Lima para fines de noviembre de este año.