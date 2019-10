28/10/2019 - Alberto presidente

"El Frente de Todos nació para incluir a todos los argentinos"

El flamante presidente electo habló desde el bunker del Frente de Todos en Chacarita. Confirmó que mañana se reunirá con Mauricio Macri y dijo que "lo único que importa es que los argentinos dejen de sufrir". Convocó a "construir la Argentina igualitaria y solidaria que soñamos".

Mientras las banderas argentinas se alzaban y los simpatizantes del Frente de Todos vitoreaban y se unían en un aplauso aturdidor, el presidente electo Alberto Fernández salió al escenario del búnker de Chacarita para hablarle a los argentinos. Acompañado por la vicepresidenta electa Cristina Kirchner y el consagrado gobernador bonaerense, Axel Kicillof. "Alberto presidente", corearon las miles de personas que se acercaron

Alberto Fernández: “Lo único que importa es que los argentinos dejen de sufrir"

“Quiero agradecerle a todo el pueblo argentino”, lanzó el presidente electo Alberto Fernández, quien afirmó que fue una "jornada histórica para la democracia”. Confirmó que mañana se reunirá con Mauricio Macri para coordinar la transición, pero recordó que “hasta el 10 de diciembre el presidente es Macri”. “Lo único que importa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas

Agradeció a continuación a todos los que quieren construir “una Argentina solidaria, igualitaria, que defiende a la educación pública, a la salud, que privilegie a los que producen a los que trabajan”. “Estoy seguro que ese es el mandato que nos han dado cada uno de los que nos votaron”, agregó.

“El Frente de Todos nació para incluir a todos los argentinos y a todos los argentinos estamos convocando”, convocó Alberto.

Luego prometió: “Sepan los argentinos que cada palabra que dimos, cada compromiso que asumimos fue un contrato moral y ético sobre el país que debemos construir”. “Vamos a construir la Argentina igualitaria que soñamos, ese es el compromiso que asumo y ojalá que quienes sean nuestro opositores en estos cuatro años sean conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas que han dejado”. Y completó: “ojalá ese compromiso de diálogo que nunca tuvieron ahora lo ejerzan”.

En un tramo de su discurso recordó a Néstor Kirchner y dijo con emoción que la primera salida que tuvo como candidato presidencial fue para visitar el mausoleo del exmandatario. "Y no tuve en cuenta que hoy es el día en que Néstor nos dejó. Gracias Néstor donde estés, porque vos sembraste todo esto que estamos viviendo", manifestó Fernández. "No sería justo que no le reconociera a él todo lo que ha hecho por nosotros", añadió.

"Vamos a ser la Argentina que nos merecemos porque no es verdad que estamos condenados a esta Argentina", dijo luego el presidente electo y aseguró que "vamos a entrar al mundo dignamente, vamos a volver a contruir el pais que soñaron nuestros mejores hombres y mujeres porque nos lo merecemos".

Cristina Kirchner: “Hoy Alberto es presidente de todos los argentinos”

“Quiero agradecer a los cientos miles de ciudadanos y ciudadanas anónimos que han resistido y que no tienen focos group ni encuestas pero tienen pensamientos y sentimientos que los han ayudado a mantenerse en pie”, comenzó Cristina Kirchner en su discurso en el bunker del Frente de Todos. Luego hizo un homenaje especial a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

La vicepresidenta electa destacó a Axel Kicillof y señaló “quien fuera primero mi vice ministro de Economía y ministro hoy sea el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires”. “Es para mí un inmenso orgullo”, definió.

“Estoy muy contenta, nunca pensé que algún día para esta fecha iba a estar tan contenta, siempre me encuentra bajoneada pero hoy me encuentra con mucha alegría”, dijo CFK al recordar a Néstor Kirchner.

Luego dejó un mensaje para Mauricio Macri. “Me voy a tomar un atrevimiento, le voy a pedir aquí frente a ustedes y todos los argentinos al que todavía es presidente hasta el 10 de diciembre, por favor en mi carácter de expresidenta de dos mandatos constitucionales, que por favor hasta el 10 de diciembre tome todas las medidas que pueda tomar para aligerar alas situaciones dramáticas que se están viviendo en las finanzas del país. Es su responsabilidad”, manifestó Cristina. Y recordó: “Los presidentes son presidentes desde el primer día que asumen hasta el último día que se van”.

Por último pidió "a todos los hombres y mujeres de distintas vertientes del campo nacional popular que nunca más rompan la undiad que se requiere para enfrentar estos proyectos neoliberales que tanto dolor han causado".

Kicillof: “Vamos a gobernar con todos y con todas, para todos y para todas”

Kicillof fue el primero en tomar la palabra desde el escenario. “Excelente noche, felices noches para todos y todas”, comenzó y celebró: “Hoy una vez más habló el pueblo argentino, decidió el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Es una ocasión feliz, maravillosa”.

“Voy a hablar de la provincia de Buenos Aires para empezar, donde hubo un triunfo categórico como lo hubo a nivel nacional, por eso al lado mío están el presidente electo y la vicepresidenta electa en primera vuelta de la República Argentina”, agregó al señalar a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Sobre lo que deberá afrontar el Frente de Todos desde el 10 de diciembre, dijo que “el panorama que tenemos después del gobierno de Macri y Vidal es de tierra arrasada”. “Después de cuatro años va a haber una caída de 9 puntos del nivel de actividad, es un retroceso casi del 10 por ciento en solo cuatro años”, agregó.

Kicillof añadió que “estamos adelante de un fracaso de un programa económico neoliberal, adelante de un fracaso en una forma de gobernar”. Y dijo que “hoy tenemos para festejar que lo que ganó es exactamente lo inverso”.

“Así como se hizo esta campaña vamos a tener que gobernar, recorriendo todos los rincones de la provincia, acompañando a los que sufren”, planteó el nuevo gobernador bonaerense. Por último, anunció que “se viene una etapa de reconstrucción de la provincia” y prometió: “Vamos a gobernar con todos y con todas, para todos y para todas”.