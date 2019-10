24/10/2019 - En General

Referentes de China Energy Group visitaron el hospital Kirchner

China Energy Group es una de las empresas líderes a nivel internacional en el sector de las energías renovables, cuenta con proyectos en construcción en prácticamente todas las provincias de China y en 20 países de Asia, África, Europa, América del Sur, incluyendo Argentina.

Los representantes recorrieron el hospital Néstor Kirchner por ser una institución certificada y acreditada en calidad.

Sobre esto, la titular de la cartera sanitaria, Rossana Chahla, expresó: “Ayer tuvimos una presentación muy interesante de María José Haro, quien nos contó sobre la historia de China, cómo fue modificándose y cómo en los últimos 70 años creció su producción, economía, tecnología; una muestra de cómo un país puede prosperar en muy poco tiempo. En este caso, con salud estamos trabajando para poder aplicar algunos modelos que son interesantes y también hacer este intercambio de cultura, que es lo que nos propone nuestro gobernador, conocer cómo trabajan otros países, ver los modelos exitosos e intercambiar experiencias”.

En tanto, la asesora de la Secretaría de Relaciones Internacionales, María José Haro Sly, explicó que vienen desarrollando una agenda que no solamente tiene que ver con estudiar el proceso de desarrollo chino y aprender de estas experiencias exitosas, sino también atraer algunas inversiones y posibilidades de cooperación.

“En ese marco nos pareció muy importante no solamente aprender de afuera sino mostrar lo que se hace bien en Tucumán, la experiencia del Ministerio de Salud y del hospital Néstor Kirchner que cuenta con tecnología de punta y un servicio de excelencia para toda la comunidad. Por lo cual creemos que es una experiencia muy significativa para la provincia. Entonces trajimos a este grupo empresarial muy importante de China y desde hace algunos meses estamos viendo la posibilidad de realizar algunas cooperaciones tanto para la adquisición de insumos como para desarrollar proyectos de intercambio para la formación de profesionales, de técnicos; y de repente generar una agenda de cooperación que sea ampliamente beneficiosa para ambos países”, detalló.

A su vez, Haro Sly subrayó la experiencia exitosa del Ministerio de desarrollar un CAPS con energías renovables en Los Bulacios. “La provincia tiene una prioridad que es empezar a generar energías renovables, evitar la contaminación y llevar a cabo un modelo verde que se aplique a todas las áreas. Felicitamos entonces a la ministra de Salud Pública porque realmente es un orgullo para todos los tucumanos poder mostrar estas experiencias a un país como China, que está muy desarrollado”, puntualizó.

Por último, el director del hospital Kirchner, Pablo Marengo, relató el recorrido del contingente por la institución que representa y cómo dialogaron sobre la posibilidad de trabajo en energías renovables.

“Se mostraron sorprendidos por todo lo que brindamos y que sea de forma gratuita, accesible a toda la población. Uno de los puntos que recalcaron fue el orden en el que trabajamos, que no hay amontonamiento de gente. Y les explicamos que este hospital trabaja con turnos programados, que permite que el paciente llegue al horario que le corresponde, que no tenga esperar desde la madrugada para ser atendido. Por eso tenemos certificación y acreditación en calidad, y eso permite que el paciente no tenga demora, sea tratado correctamente en tiempo y forma, y se solucione su problema”, cerró.