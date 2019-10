23/10/2019 - Rumbo al domingo

El peronismo cerrará campaña ante una multitud en Plaza Independencia

A partir de las 17 está previsto el acto de cierre de campaña en Plaza Independencia. Tras las palabras del gobernador Juan Manzur, se proyectará el acto de Mar del Plata del Frente de Todos

Para la convocatoria se espera gente de los diferentes municipios, gremios y militancia en general. El Frente de Todos en Tucumán hizo una ampli convocatoria. Se espera que hablen los candidatos a diputados nacionales, Mario Leito, Mabel Carrizo y Carlos Cisneros, además del gobernador Juan Manzur y el vice Osvaldo Jaldo.

Luego por pantalla gigante, alrededor de las 18.30 se transmitirá en vivo el acto de cierre de campaña del Frente de Todos en Mar del Plata encabezado por Alberto Fernández, Cristina Fernández y Áxel Kicillof.

"Llegan todos los argentinos al gobierno"

candidato a presidente Alberto Fernández cerró la campaña federal del Frente de Todos en el estadio del Club Sarmiento de Resistencia, Chaco, frente a una multitud y junto a siete gobernadores del norte argentino. “Vamos a dar vuelta esta página y empezar a construir otra país. Se acabó la Argentina privilegiada y la que padece, la que tiene ventaja y la que lo soporta. Vamos a construir una nueva historia a partir del diez de diciembre, no con llegada de Alberto y Cristina al poder sino de la llegada de todos los argentinos al gobierno”, propuso Fernández a los chaqueños y les propuso que “salgan a la calle, como militantes grandiosos que son, y convenzan a los que todavía no están convencidos. Porque la Argentina que viene no es para algunos, para nuestros amigos, es para todos”. Sin menciones directas, marcó las diferencias con las crisis en la región al convocar a “poner de pie a la Argentina” para recuperar el trabajo, la salud y la educación pública, los derechos sociales y laborales, “que nos hizo diferentes”.

Fernández llegó a Resistencia por la tarde y se reunió en el Hotel Convenciones con los gobernadores que llegaron al Chaco para el cierre de campaña federal: Hugo Passalacqua (Misiones); Gildo Insfrán (Formosa); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Juan Manzur (Tucumán); Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Uñac (San Juan), además de los locales Domingo Peppo y quien lo sucederá en diciembre, Jorge Milton “Coqui” Capitanich. Luego partieron todos juntos hasta el estadio Centenario de Sarmiento, donde lo esperaba una multitud.

“Los chaqueños tenemos un sueño: que Alberto sea presidente de los argentinos el próximo domingo. Los chaqueños y las chaqueñas tenemos un sueño: terminar lo que nos falta y que empezamos con Cristina Fernández de Kirchner el diez de diciembre de 2007”, soltó Capitanich, y arrancó los aplausos del estadio.

“Con Alberto y con Cristina vamos a poner a la Argentina y al Chaco de pie –continuó Capitanich—, para hacer una provincia pujante con más producción, más empleo de buena calidad, con más exportaciones integrándonos al mundo, pero con dignidad y justicia social como reclaman todos los pueblos unidos de Latinoamérica”.

Tras la referencia de Capitanich a las protestas populares en la región, también hizo mención al federalismo. “Como vos mismos lo decís, Alberto, ‘soy el más federal de los porteños, seré un presidente con 24 gobernadores’. Y aquí tendrás un gobernador, junto a todos nosotros para defender a la Patria, nuestra soberanía y los intereses del pueblo argentino y poner a la Argentina de pie”.

“Nací en la ciudad más opulenta de la Argentina y allí los porteños tenemos un ingreso per cápita que tiene un belga. Y me indigna ver argentinos que no gozan de las mismas posibilidades ni derechos. Nadie que tenga un mínimo de decencia puede permitir este presente que tenemos. Por eso, sepan que el 10 de diciembre vamos a empezar una nueva historia, que no va hacer la historia que lleva a Alberto y Cristina al poder. Va a hacer la historia que lleve a todos los argentinos a la casa de Gobierno, porque vamos a defender los derechos de todos los argentinos”, sumó Fernández.

El candidato presidencial reconoció que “no va a ser fácil porque nos dejan una Argentina diezmada”. “Cada vez que termina un día, lo que uno revisa es cuantas reservas nos quedan porque lo único que hacen es gastarla, no han sabido controlar nada”, aseguró. “Vamos a volver a poner de pie la salud pública, vamos a volver a llevar vacunas para nuestro chicos para volver a desterrar las enfermedades que creíamos desterradas”, dijo y habló de recuperar “la abandonada educación pública” para hacerla de “excelencia”. Fernández repitió la propuesta de “generar empleo, trabajo formal para todos sin quitar derechos”. La multitud coreó “vamos a volver”. “Vamos a volver y ser mejores de los que fuimos”, agregó el candidato desde el escenario.

Sobre el final, Fernández se refirió a los hechos históricos que hicieron de la Argentina “una sociedad diferente”. Habló sobre la reforma universitaria, la universidad que “Perón hizo gratuita”. “Nuestra sociedad siempre avanzó dado derechos. Lo hizo Evita dando el voto a las mujeres. Cristina dio derechos a las minorías”, insistió Fernández.

Luego convocó a la “epopeya de reconstruir el país. De ponernos de pie, a pesar de las piedras que nos ponen para que nos caigamos. Siempre golpeados por los mismos personajes". "A pesar de asesinatos, desapariciones, el exilio, una guerra y siempre nos levantamos”, culminó el candidato del Frente de Todos.