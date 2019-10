22/10/2019 - En General

Entregaron microcréditos a 42 emprendedores

Una nueva entrega de microcréditos se llevo a cabo en el Ingenio Cultural, en esta oportunidad, la última de esta gestión. Durante los cuatro años de gobierno, más de 2000 familias han recibido el acompañamiento de la Economía Social y Solidaria, por un monto total superior a los 18 millones de pesos.

La entrega, protagonizada por 45 emprendedores, en su mayoría de la Capital, contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, junto al subsecretario de la Economía Social y Solidaria, Miguel Cerviño, y la directora del área, Marisa Fernández.

Al respecto, Yedlin expresó: “Hoy cerramos esta etapa, con la última entrega de microcréditos, una estrategia fantástica del área de Economía Social y Solidaria del Ministerio. En estos años se han prestado cerca de 18 millones de pesos entre ellos mismos. Como siempre digo, este sistema refleja una economía distinta basada en valores. Estoy convencido que esta será un área de grandes logros en la próxima gestión”.

Además, destacó: “Siempre es en conjunto, cuando uno tiene la intención de trabajar requiere de otros, nunca es un merito individual. La ‘meritocracia’, esto de que la gente se va a salvar sola, es mentira. El próximo 29 comienza la nueva gestión del gobernador Manzur y estoy seguro que se trabajara mucho en la Economía Social y Solidaria”.

Por su parte, Cerviño compartió: “Hoy es la última entrega de esta gestión de microcréditos, en donde estamos entregando cerca de 500 mil pesos a más de 40 emprendedores, principalmente de la Capital. En estos 4 años se han entregados aproximadamente 18 millones de pesos, repartidos en más de 2000 créditos. Como siempre decimos, los rubros son variados y los emprendedores son de toda la Provincia. La mirada esta puesta en apoyar a los emprendedores y favorecer a la comercialización de sus productos”.

A su turno, Fernández manifestó: “Hemos trabajado intensamente en esta gestión, haciendo una y dos entregas al mes de microcréditos entendiendo que existe una gran demanda. Gracias al esfuerzo provincial de poner a disposición los fondos necesarios para financiar y acompañar a los emprendedores, es que hemos podido estar a la par de sus necesidades. Hoy se entregaron 45 microcréditos, es decir 45 familias de toda la Provincia se han visto beneficiadas hoy. Igualmente también hemos generado a lo largo de la gestión espacios de ventas, fundamental para favorecer a su comercialización”.

El emprendedor Andrés Gómez Terrazas, contó su experiencia: “Hoy recibo la renovación de mi microcrédito y la verdad es que estoy muy agradecido por esta posibilidad, sobre todo por el trato y la contención. La primera vez que vine, recuerdo que estaba preocupado por lo que me iba a encontrar, y por el contrario, recibí un gran apoyo y grandes capacitaciones. Me permitió hacerme responsable de mi tiempo, ya que uno es el propio jefe y el dueño de sus emprendimiento”.

Por último, Ariel Fernando Castro, emprendedor de la Capital, compartió: “Hace más de 20 años que vengo con mi emprendimiento, y hoy recibo una renovación. Me dedico a hacer filmaciones, fotografías y todo lo vinculado a las pantallas, también, cobertura de eventos de todo tipo. Estos microcréditos han sido de gran ayuda, no sólo por la entrega de recursos, sino por las formaciones. Me capacité en administración de empresas, marketing y comercialización. Esto nos ayuda a ser más eficientes y sobretodo, más sustentables a lo largo del tiempo”.