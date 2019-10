16/10/2019 - En General

Distinguen a participantes del Concurso de Cuentos Digitales

En el Centro de Innovación se llevó adelante la entrega de certificados del Concurso Cuentos Digitales Itaú 2019; concurso que surgió del trabajo mancomunado entre el Ministerio de Educación y la Fundación Itaú, con el objetivo de crear un espacio de estímulo para escritores emergentes e incentivar nuevas exploraciones en el relato literario digital en jóvenes y adolescentes, a través del uso de TIC’s.

El encuentro estuvo presidido por el ministro Juan Pablo Lichtmajer; junto al presidente de la Fundación Itaú, José Pagés; quienes entregaron certificados a autores de Tucumán y de la Región NOA, cuyos cuentos fueron seleccionados para participar en la próxima Antología Regional de Cuentos. Por otro lado, se reconoció a 9 cuentos de estudiantes secundarios preseleccionados para participar de la Antología de Cuentos del NOA; de los cuales 2 cuentos fueron seleccionados para pasar a la instancia final para la publicación de la Antología Itaú Internacional de la que participan Argentina, Paraguay y Uruguay.

“La Fundación Itaú es una institución muy prestigiosa e internacional con quien conjuntamente venimos trabajando en el Concurso de Cuentos Digitales, donde alumnos y alumnas de Tucumán y de otras provincias como Salta participan escribiendo cuentos; y lo hacen con el teléfono. Nuestros alumnos han destacado muchísimo y eso nos permite hoy anunciar que ganadores cuyos cuentos van a ser publicados en una Antología de Cuentos Digitales. Este es nuestro compromiso con las historias y las culturas de Tucumán, porque hoy vemos cultura hecha por nuestros jóvenes; y no sólo vamos a avanzar en la publicación sino también que los cuentos que escriben se lean en las escuelas. Como docente, absolutamente honrado de tener alumnos y alumnas como los que tiene Tucumán”, reflexionó Lichtmajer.

Por su parte, Pagés opinó “Tucumán ha tenido una presencia extraordinaria. Este concurso es internacional y la población estudiantil de Tucumán no llega al 5% del total, sin embargo el 10% de los cuentos participantes han sido de Tucumán. Nuestro sueño es que todos los chicos dentro de 5 a 10 años, los que terminen la secundaria, hayan escrito un cuento porque eso indicará que han mejorado sus habilidades de comprensión lectora que es algo que tenemos que mejorar en la Educación Argentina, en ese camino nuestra alianza con el Ministerio de Educación nos hace pensar que en ese sueño una de las primeras provincias que lo concrete sea la de Tucumán”.

En tanto Santiago Albarracín, alumno de la Escuela Dr. Ramón Adrían Araujo, contó “Este certificado me dieron por el cuento que hicimos que llegó a la final. Tratamos de hacer un cuento a ver cómo salía y tratar de llegar a la final, estoy emocionado y muy sorprendido”.

Finalmente, Paula Díaz Conticcello, alumna de la Escuela Social de Cultura Católica Nuestra Sra. del Valle, agregó “Para escribir este cuento que se llama ‘los traidores’ pero el título está en francés, me basé en un sueño que tuve y como era mi primera vez escribiendo cuentos estilo digital, traté de dividir el sueño con dos puntos de vista distinto y finales distintos. Me sorprendió mucho llegar a la final, no tenía tan altas expectativas y lo escribí porque lo soñé y lo presenté porque me pareció que me había salido bueno, me gustaba la narrativa. Para personas que no solemos pensar en grande, poder mostrar trabajos a nivel internacional es increíble”.