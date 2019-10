AMPLIAR Alfaro reiteró su adhesión a Macri

15/10/2019 - Quiere 2

Pichetto en Tucumán aseguró que "la sociedad revalorizó la gestión de Macri"

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, destacó ayer que las marchas del "Sí, se puede" que encabeza el presidente Mauricio Macri tienen "una intensidad excepcional".

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, destacó ayer que las marchas del "Sí, se puede" que encabeza el presidente Mauricio Macri tienen "una intensidad excepcional", y afirmó que a partir de eso "la sociedad revalorizó su gestión y generó un escenario impensado en la política argentina".

"Hay un proceso de evaluación de la sociedad altamente positivo que revalorizó la gestión del Presidente, quien lleva adelante estas marchas con una intensidad excepcional", sostuvo el compañero de fórmula de Macri para los comicios del 27 de octubre.

Pichetto llegó ayer a Tucumán acompañado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para participar de la campaña electoral de los candidatos a diputados nacionales por Juntos por el Cambio, que encabeza el subsecretario del Interior, Domingo Amaya.

Según Pichetto, Macri salió fortalecido del debate que se realizó el domingo pasado en Santa Fe, porque "su mensaje fue muy sólido".

"Las palabras del Presidente fueron de un estadista, de un hombre serio que conoce el Estado y explicó claramente las circunstancias de la economía argentina y cual es la salida", resaltó.

Además criticó la ausencia de la ex presidenta Cristina Fernández durante el debate presidencial y lamentó que "los periodistas especializados, que en nuestro país son muy buenos, no la llaman para reflexionar sobre sus actitudes y preguntarle a ella sobre temas que nos preocupan como es la política internacional".

"No hablamos de las personas, ni hacemos descalificaciones, pero su ausencia requiere la interpelación de los periodistas, pero no la interrogan, no la llaman, no hay conferencia, no hay debate y eso hace a la calidad de la democracia", insistió.