AMPLIAR La desertificación avanza en Chile (foto: Ansa)

13/10/2019 - Calentamiento global

El 72% de superficie de Chile sufre desertificación

El 72% de la superficie de Chile sufre por la desertificación, cinco regiones del país están declaradas en emergencia agrícola y más de seis millones de chilenos están afectados por la sequía.

Detalles.

El escenario dramático y angustiante para los agricultores y habitantes de poblados rurales, sugiere preguntas que requieren una rápida respuesta de las autoridades. Por ejemplo, cuál es el impacto del cambio climático en los recursos hídricos, cómo se plantea el agua en una agricultura sustentable, el agua es un derecho humano.

Estos interrogantes serán abordados en la "Semana del Clima", de cara a la COP25, organizada por la Fundación Konrad Adenauer, que se realizará en Santiago, del 16 al 19 de octubre y contará con destacados especialistas nacionales e internacionales.

Andreas Klein, representante en Chile de la Fundación Konrad Adenauer, dijo que "tanto Chile como Alemania creyeron siempre tener un acceso ilimitado al agua". "Hoy los hechos nos demuestran que estábamos equivocados. El invierno más seco de los últimos 60 años en Chile y acontecido en el verano pasado en Alemania son una alerta que nos llaman cuidar y apreciar más nuestros recursos hídricos", sostuvo.

En el informe "United in Science" (Unidos en la Ciencia), las tendencias económicas y energéticas actuales estiman que las emisiones serán al menos tan altas en 2019 como en 2018. Se espera que el Producto Bruto Interni (PIB) mundial crezca al 3,2% en 2019, y si la economía global se descarboniza al mismo ritmo que en los últimos 10 años, eso aún conduciría a un aumento en las emisiones globales. Durante el segundo día de la "Semana del Clima" expertos presentarán alternativas energéticas para dar soluciones y un futuro a la humanidad, dentro del temario "Oportunidades de la transición energética en Chile"; "Descarbonización en Chile: perspectivas y desafíos" y "Eficiencia energética en ciudades inteligentes".

El eje del tercer día será la necesidad de políticas públicas transversales que prioricen el cuidado del medio ambiente. En los paneles se tratarán los "Desafíos de una economía circular", "La movilidad del futuro" y "Clima político", que contarán con la participación de los senadores Andrés Allamand (RN), Ximena Rincón (DC), Felipe Kast y Valentina Chavarría de Fridays for Future.

En el marco del encuentro se exhibirán los documentales "The Guardians of the Earth" y "The Serengeti Rules" y tendrá lugar la Expo Verde, que contará con ONGs, municipalidades, "startups" y otras organizaciones que presentarán sus proyectos sustentables, iniciativas y buenas prácticas.

El cierre de esta edición de la "Semana del Clima" se llevará a cabo el sábado 19 con un "Festival del Clima" en las afueras del Café Literario del Parque Bustamante y contará con diversas actividades familiares; música en vivo, se pintará un mural en la ribera del Río Mapocho, habrá huertos urbanos, talleres para niños, stands, charlas y foodtrucks.

El evento se realiza a poco más de un mes de la Cop25 que se celebrará del 2 al 13 de diciembre en Chile.