11/10/2019 - Por Lucho Soria

Mi hermano Alberto (Ledo) era un militante de izquierda

Comenzó en Tucuman el juicio por el soldado Alberto Ledo, en el que están imputados el ex jefe de Ejercito Cesar Milani y el ex Capitan Esteban Sanguinetti. Ambos con el libreto de la inocencia como es previsible.

Una impunidad que la Justicia tendrá que definir. Se inicia juicios en Santiago del Estero, Entre Rios, e impensadamente la Justicia decidió en el marco del juicio por la represión en la planta de Molinos en Avellaneda una inspección ocular.

«Alberto llegó a la Universidad Nacional de Tucumán y se inscribió en la carrera de la Licenciatura de Historia, encontró en el Frente Estudiantil un espacio para militar políticamente. “Ahí es donde es marcado ya”, asegura Graciela. Es que es entonces cuando la definición política de Alberto es clara. “Se define como militante de izquierda”, dice la mujer que nuevamente se muestra orgullosa de la militancia del joven idealista y comprometido. “Era un amante de la vida, le gustaba cantar, cantaba con una voz muy linda”, recuerda y la mirada deja de estar fija y se ilumina como si en algún rincón sonara la voz melodiosa de Alberto.

Quien ve la fotografía del muchacho no puede dejar de admitir que era un chico lindo, ‘Pintón’, como se decía en aquellos años. “Yo le conocí tres novias, la última es tucumana”, cuenta Graciela que además manifiesta su deseo de encontrarla. “Un chico de su tiempo, un tipo de la generación de los 70, él es un representante de la generación de los años 70, comprometido, lúcido y sin miedo”, lo describe. Y como si sintiera que no alcanza con esa descripción cuenta que su madre, la que la espera en La Rioja, siempre dice que cuando le advertía de sus miedos, de los temores por lo que venía pasando incluso antes del golpe de Estado, él le respondía que era preferible vivir 20 años de pie y no 50 de rodillas. “No tuvo miedo”, dice Graciela. “No tuvo miedo”, repite. “Y bueno, es uno de los que faltan y de los que necesitamos”, agrega. “Eso era mi hermano, un revolucionario”, concluye.Un tramo de la entrevista publicada en el portal La Palta, de Tucumán, a Graciela Ledo en marzo del 2015 .

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) que integran los camaristas Gabriel Casas (presidente), Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal (subrogante), en el rol de ejercer Justicia. En tanto que por el Ministerio Público Fiscal, Pablo Camuña, y Agustín Chit. Como representantes de las partes querellantes actuarán Pablo Gargiulo, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Orosz y Adriana Mercado Luna, Viviana Sonia Reinoso y María Elisa Reinoso, por las familiares de Ledo. La funcionaria y defensora oficial ad hoc Vanessa Lucero representará a Sanguinetti mientras que el defensor oficial Adolfo Bertini hará lo propio respecto de Milani.

Como publicara esta agencia, juez federal Fernando Poviña, elevó a juicio ante el Tribunal Oral Federal local una causa en contra del ex jefe del Ejército César Santos Milani, por la desaparición del soldado Alberto Ledo. El magistrado lo consideró autor del delito de encubrimiento en concurso ideal con falsedad ideológica, le trabó un embargo por $200.000 y le prohibió la salida del país.

David Casas, presidente del Tribunal Oral Federal de esa provincia, quien no está demás recordar que Casas demando alejarse de los juicios, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le negó su borratina. El gesto fue como reacción a los cuestionamientos a su veredicto en el juicio a represores en el Operativo Independencia, que incluyó absoluciones y mínimas penas.

Según el auto de procesamiento, Milani «confeccionó falsamente el acta de deserción del desaparecido soldado Ledo, con la finalidad de encubrir el hecho delictivo y la responsabilidad de sus perpetradores». El procesamiento fue dictado conforme a la imputación del fiscal federal N°1, Carlos Brito, que impulsó la causa.

En cuanto a Sanguinetti, fue capitán del Batallón de Ingenieros 141 y está acusado de haber participado en la privación ilegítima de la libertad y en el homicidio calificado (por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas) del soldado riojano Alberto Ledo.

Santiago del Estero

El doctor Pedro Orieta, abogado querellante de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, dijo a esta agencia que “Estamos próximos a iniciar un nuevo juicio, que se llamará Megacausa IV. El objetivo es investigar, adjudicar o deslindar responsabilidades sobre desapariciones de militantes de la Juventud Peronista. Son cinco causas, con al menos seis o siete acusados. Musa Azar es uno de ellos, hay un caso de abuso sexual que lo tiene implicado. D’Amico también está. Hay también una serie de militares acusados, estamos hablando de Colino, de Arce, de Marchant y un caso de un excolimba como es Pitot, quien también pensamos ha tenido responsabilidad en estos casos”.

Entre Rios

El 17 de octubre comenzará en Paraná el juicio contra el expolicía de la provincia Atilio Ricardo Céparo, a quien se le imputan las privaciones ilegales de la libertad y la aplicación de tormentos contra tres mujeres, víctimas del terrorismo de Estado

Céparo es suegro del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillón, y en años recientes supo desempeñarse como chofer del Poder Judicial. En 2016 fue condenado a 11 años de prisión en juicio también de lesa humanidad, por los crímenes que cometió contra una víctima.

En esta oportunidad irá al banquillo como acusado por los casos de tres jóvenes docentes que fueron secuestradas en noviembre de 1976 en Cipoletti, Neuquén, y llevadas al centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita” en donde fueron sometidas a torturas. Luego fueron trasladadas a Paraná, en donde se las mantuvo detenidas ilegalmente en un primer momento en la Unidad Familiar (o «Casa del Director») de la Unidad Penal N° 1, para posteriormente ser llevadas a la cárcel de mujeres (UP6).

Empresarios de la Dictadura

La Justicia realizará el miercoles 16 a partir de las 10 de la mañana una inspección ocular en la planta de Avellaneda de Molinos.

Durante el 2013, se inició en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata una causa en la que se investigan las desapariciones de 24 trabajadores de Molinos Río de la Plata S.A. durante la dictadura.

Como otros sindicatos se involucró en el juicio, no esta demás recordar que el sindicato docente de Salta, ADIUNSa, fue el primero, la Comisión Directiva de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.), decidió hace unos años involucrarse abiertamente en la llamada “Causa Molinos Ríos de la Plata”, en un “compromiso con la verdad histórica y la representación de nuestros compañeros desaparecidos”, y dio a conocer una declaración, en la que decía:

“Como ya se ha informado oportunamente a las compañeras y compañeros afiliados, nuestra organización gremial, junto al sindicato de Capital, se ha presentado como querellante en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos contra obreros, e integrantes de sus familias, de Molinos Río de la Plata de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, en la dictadura cívico-militar de 1976.Para ser incorporados como querellantes, el 21 de noviembre de 2014, nos presentamos desde la F.T.C.I.O.D y A.R.A., de igual manera que el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SOEIA), junto a nuestra representación legal, los compañeros abogados Juan Manuel Combi y Adriano Agreda, para impulsar la lucha por justicia junto a los familiares de las víctimas, Ceferino Mataboni, Analía Fernández y Roxana Freitas, y la docente Lorena Galeano, que inició la investigación a partir de los relatos de sus alumnos.

En Molinos, como en otras fabricas de Avellaneda, los empresarios de la dictadura, con su brazo armado, el Ejercito y la Policia, secuestraron a sangre y fuego a los trabajadores que lucharon por la vigencia de sus derechos laborales y políticos.

Anred.org