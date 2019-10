09/10/2019 - Gremiales

Dictaron la conciliación obligatoria por los 150 despidos en UTA

La Secretaría de Estado de Trabajo de la Provincia dictó ayer la conciliación obligatoria, por un plazo de 15 días hábiles, en el marco del conflicto por el cual fueron despedidos en las últimas horas 150 trabajadores pertenecientes al gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

En la sede de la Secretaría, hoy se realizó una audiencia en la que participaron referentes del gremio y de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT).

Tras encuentros con el titular de la Secretaría, Roberto Palina, desde AETAT manifestaron su posición de solicitar un cuarto intermedio hasta mañana en el marco del conflicto, postura que fue rechazada por el gremio que amenazó con un paro por tiempo indeterminado si es que no surgía en esos momentos una solución al problema.

En esas circunstancias, desde la Secretaría de Trabajo, planteamos la necesidad de una conciliación obligatoria, para tratar en estas instancias de resolver esta situación que es grave. Se hará efectiva a partir de las 00.00 horas de mañana, por 15 días hábiles, con la posibilidad de que se prorrogue por 5 días más. La primera reunión en este marco se va a realizar el próximo martes al mediodía, en donde esperamos propuestas por parte de los empleadores para palear esta crisis”, explicó Ricardo Véliz, director de Trabajo de la Provincia.

En tanto que Jorge Kiener, secretario del Interior del UTA a nivel nacional, manifestó: “Esta Secretaría de Trabajo, con buen oficio, usó la herramienta legal que tiene, eso significa la conciliación obligatoria. Nos comprometimos todas las partes en convocar en la próxima audiencia a todas las autoridades que tienen cierta participación para que el sistema funciona. Entendemos que los empresarios no quieren despedir, cada unidad que paran trae complicaciones”. En este sentido, agregó que “esta mesa de diálogo deben funcionar así, no primero despidos y después convocar. Hoy todos los trabajadores están incorporados con todos sus derechos. Este es el inicio de una gran negociación para salvar no sólo a los 150 que fueron despedidos, sino a los 4 mil trabajadores que hay en el sector y a los 600 mil pasajeros que viajan en toda la provincia”.

Desde el sector de los empresarios, Jorge Berreta, vicepresidente de Aetat, señaló que “es una medida dolorosa la que tomamos (la de los despidos) en pos de mantener el servicio. Vamos a acatar la conciliación. Para la audiencia del martes 15, convocamos al poder concedente municipal, provincial y legislativo, más UTA y nosotros. Para trabajar seriamente el problema que tenemos todos los tucumanos, que es la no sustentabilidad del transporte público”. Daniel Orell, por su parte, presidente de Aetat dijo: “El responsable principal del servicio es el poder concedente. Desde el Gobierno Nacional no tenemos respuestas, solo les interesa el sector del AMBA (Area Metropolitana de Buenos Aires). El problema se traslada entonces a la Provincia y el Municipio. Si no hay medidas de compensación para que el servicio sea viable seguramente vamos a tener problemas”.