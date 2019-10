AMPLIAR Para los indígenas el celibato es incomprensible, sostuvo monseñor Erwin Krautler, obispo emérito de Xingu, en Brasil

09/10/2019 - Sinodo Amazonia

Apertura de la Iglesia: Celibato ley humana, pero puede haber excepciones

La posibilidad de ordenaciones sacerdotales de hombres casados en Amazonia "no significa cambiar la ley" pero "puede haber excepciones", sostuvo ayer Paolo Ruffini, el prefecto para la Comunicación del Vaticano.

La cuestión está entre las principales en debate en el Sínodo de Obispos sobre la Amazonia que se desarrolla en Roma.

"La propuesta de los 'viri probati' no significa cambiar la ley pero puede significar tomar nota de que esta ley, como todas las leyes humanas, pueden tener excepciones para algunas situaciones concretas", dijo Ruffini acerca del celibato, hasta ahora condición "sine qua non" para la ordenación sacerdotal.

Sobre este tema, Erwin Krautler, obispo emérito de Xingu, en Brasil, fue categórico.



"Con toda sinceridad digo: no hay otra posibilidad, los pueblos indígenas no comprenden el celibato", afirmó. "Muchas veces, cuando llego a un poblado, me preguntan por mi esposa. Ante mi respuesta de que no estoy casado, se enternecen y sienten pena, me miran y me dicen 'pobrecito!'. Seré franco: el pueblo indígena no alcanza a comprender esto, que un hombre no esté casado, que no tenga una mujer", explicó.

En relación, en cambio, a "la promoción de los ministerios laicos a cargo de mujeres, se trata no de reivindicar las cosas sino de reconocer aquello que ya está sucediendo" en la Amazonia, precisó, por su parte, Giacomo Costa, secretario de la Comisión para la Información.