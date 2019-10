AMPLIAR Limpiando una playa en Sergipe.

08/10/2019 - Discrepancias

El misterioso derrame de petróleo que mantiene a Brasil en alerta

Misteriosas manchas de petróleo, de origen desconocido, volvieron a aparecer en la costa de Brasil. Otras similares ya habían contaminado anteriormente el norte del país, desde Maranhão hasta Alagoas. Las más recientes se encontraron en el estado de Bahía: ya hay nueve estados afectados.

Detalles.

La jornada del sábado, los equipos de la Agencia de Protección Ambiental (Ibama) y de la ciudad de Aracaju estuvieron intentando remover el material viscoso. Sin embargo, a la mañana siguiente la marea trajo consigo nuevas manchas.

"Tengo 52 años, vivo aquí hace varias décadas y jamás he visto algo así. Nosotros vemos de vez en cuando manchas de petróleo que salen de las áreas de sondeo, pero lo que ha ocurrido aquí no lo he visto nunca", explicó Marcos, pescador aficionado, en referencia a las plataformas petroleras que se logran ver a la distancia desde Aracaju.

Durante toda la jornada del domingo, alrededor de 150 personas limpiaron las playas de la ciudad. "Esto ha adquirido dimensiones nacionales. Nosotros sabíamos que las costas de Sergipes se verían afectadas en algún momento", dijo a DW Paulo Amilcar, dirigente local de Ibama y director de operaciones locales. Desde inicios de septiembre, las manchas han afectado a más de cien playas de los estados de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco und Alagoas. Ibama las había identificado desde un helicóptero, pero las había proyectado más hacia al sur.

"Desde el 24 de septiembre, cuando las primeras manchas aparecieron en las playas de Sergipes, habíamos previsto la situación", explicó Amilcar. "Pero el jueves (3.10.) se nos fue de las manos. Las playas, que antes estaban limpias, se contaminaron repentinamente". Solo un par de horas después de la entrevista con DW , el gobierno de Sergipes, el estado más afectado por el derrame, decretó el estado de emergencia ambiental.

Peces y tortugas en peligro

Sivaldo, también pescador, está molesto. . "La gente ya no come pescado cuando ve petróleo aquí. Yo nunca he visto algo como esto, en toda mi vida", afirma.

También se encuentran en peligro las tortugas de la Reserva Biológica Santa Isabel. El "Proyecto Tamar" monitorea más de 50 km de costa, hasta la desembocadura del Río San Francisco. Los derrames aparecieron justo en la temporada de eclosión de los huevos de tortuga.

Con la llegada de las manchas más al sur, más playas donde nacen las tortugas fueron contaminadas. El sábado, los trabajadores de "Tamar" encontraron una muerta, cubierta de petróleo, en la playa de Mangue Seco.

¿Petróleo de Venezuela?

El lunes, el Ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, visitó Aracaju para hacerse una idea de la situación. El Presidente Jair Bolsonaro ordenó el sábado una investigación sobre el origen del accidente. Bolsonaro explicó frente a la prensa que tiene a un país en especial "en el radar". No obstante, no dijo cuál. Algunos medios informaron ese mismo día que el análisis del gigante petrolero estatal Petrobras señalaba a Venezuela como presunto responsable del desastre ambiental.

La prisa repentina del Gobierno sorprendió en Brasil, ya que no había tomado ninguna medida en el último mes. Petrobras ya había declarado que el petróleo no provenía de sus fuentes de producción, en respuesta a quienes pensaban que el derrame se había producido en las plataformas que se logran ver desde Aracaju.

Otros sospechan que hay una conexión entre este accidente y el de la refinería Abre e Lima, ubicada en Ipojuca, Pernambuco. El petróleo se derramó a finales de agosto, contaminando 4,5 hectáreas de costa. Sin embargo, Petrobras indicó que el petróleo no llegó al mar. Además, la refinería aseguró que el producto era más ligero que el encontrado en las playas.

Un buque petrolero podría haber limpiado sus tanques

El experto en energía Adriano Pires descarta una conexión con el accidente de Pernambuco. "Eso fue en agosto, fue hace mucho tiempo", explicó a DW. Según estima, el producto tiene características típicas del petróleo venezolano. Sin embargo, no cree que haya habido un accidente en una plataforma venezolana. Si ese hubiera sido el caso, las costas del norte de Sudamérica también se habrían contaminado.

l petróleo podría provenir de un buque de carga que utiliza la transitada ruta entre el sur del Caribe y Asia, que recorre la costa noreste del continente. "Un buque que transportaba petróleo venezolano podría haber limpiado sus tanques en la región y descargado los restos en el mar antes de recoger nuevos cargamentos. Esta hipótesis apunta a un barco que se dirigía a Venezuela", dijo Pires.

El pescador aficionado Marcos piensa de manera similar. "Esto de aquí no es petróleo recién extraído. Esto parece más bien un residuo de limpieza de uno de los tanques. Porque el petróleo fresco es más grasiento ", afirma mientras toca el material viscoso.

