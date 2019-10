06/10/2019 - Injerencia

Según Lula,Guaidó es una mentira fabricada por la intromisión extranjera en Venezuela

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su rechazo a cualquier maniobra de intromisión de agentes extranjeros contra otros países, debido a que dichas acciones vulneran el derecho internacional a la soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Detalles.

“No estoy de acuerdo con la intromisión estadounidense, la intromisión brasileña, la intromisión colombiana, cualquiera que sea la intromisión, tratando de gobernar un país soberano como Venezuela", aseveró Lula.

Asimismo, cuestionó la posición del actual jefe de Estado brasileño, Jair Bolsonaro, quien se distingue por estar a los pies del Gobierno estadounidense y de amenazar al mundo por su negligente posición ante la emergencia suscitada en La Amazonía.

"En el momento que tienes presidentes que no se respeten, que no respeten su soberanía y que sigan lamiendo las botas de los estadounidenses, como lo hizo Fernando Henrique Cardoso con Clinton y como hace Bolsonaro con Trump, el país no avanzará ¡Este país tiene que ser soberano!”, indicó el expresidente.

Aludiendo al viciado juicio en su contra que le generó una condena de 12 años y ocho meses de prisión, el fundador del Partido de los Trabajadores enfatizó que su equipo legal está recurriendo a todas las instancias necesarias para que se esclarezca todo y llegue la justicia.

"Estoy desafiando a un juez que mintió en mi juicio, que era Sergio Moro, un procurador que mintió en la acusación, y los que dijeron mentiras en la investigación", concluyó Lula.

Actualmente, el magistrado que condenó a Lula dirige el Ministerio de Justicia bajo la Administración del derechista Jair Bolsonaro.