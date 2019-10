01/10/2019 - En General

La SAT debe controlar la planta de Las Talitas antes de su traspaso

Con el fin de ampliar sus servicios para los usuarios de la provincia, la Sociedad Aguas de Tucumán (SAT) espera la recepción formal de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Las Talitas que aún no fue transferida por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).

La SAT necesita que Nación autorice el relevamiento de la planta para constatar que las instalaciones cuenten con la logística, equipamiento e infraestructura necesaria para su normal puesta en funcionamiento. Motivo por el cual la planta todavía no está en funcionamiento y no es operada por la SAT porque el Enohsa no hizo la transferencia como corresponde.

Al respecto, el gobernador, Juan Manzur, durante una visita a Villa Mariano Moreno (Las Talitas), expresó hoy a la prensa que “es una planta de tratamiento que la inició el Gobierno anterior y que durante el actual Gobierno nacional se demoraron las obras y todavía no se puede habilitar”.

Y Manzur recordó que la obra “la tiene que recibir una institución de nivel nacional que es el Enohsa. Una vez que ellos le dan el visto bueno, recién la tienen que pasar a una empresa del Estado como la SAT que se tiene que tomar por lo menos 15 o 20 días para hacer controles, ver que todo esté bien y de ahí recibirla”.

El titular de la SAT, Fernando Baratelli, en respuesta a las manifestaciones del jefe de Gabinete del Gobierno de la Nación, Marcos Peña, que ayer visitó la provincia y expresó a la prensa que “no hubo voluntad política de la empresa estatal de recibir la obra”. Visita del funcionario nacional que tuvo el objeto de hacer el traspaso de la obra de la planta de tratamiento sin que se hayan instrumentado los procedimientos que por ley se deben realizar para aceptar la transferencia de las instalaciones.

En este sentido, Baratelli explicó que el 26 de septiembre la empresa de servicios sanitarios recibió del Enohsa un borrador del modelo de transferencia que fue analizado por técnicos de la SAT, documento sobre el cual se realizaron objeciones . Ayer, lunes 30 de septiembre, “un representante del Enohsa vino a tratar de que firmemos ese convenio de transferencia” sin que se haya concluido con el proceso de contralor de la SAT en la planta.

Hace meses la SAT pide la entrega de las instalaciones

“Cabe decir que la SAT hace varios meses solicitó que la planta se entregue porque es una necesidad importante. El problema que tuvimos ayer, es que al momento de firmar el convenio, encontramos que había un listado de equipamiento que se entregaba y nuestros técnicos no habían tenido la posibilidad de revisar la planta y si estaba terminada y construida conforme a los planos” y señaló el funcionario provincial que se pidió la autorización a Nación de que la SAT pueda chequear este listado de equipamiento y materiales y a su vez que pueda revisar la infraestructura.

“Es obvio que si firmamos un convenio de una planta que vamos a recibir, mínimamente nos tienen que dar la posibilidad de controlarla” y explicó que una vez recibida la planta, se realizará una operación que durará un año, en la que se trabajará con la empresa que la construyó porque es habitual que aparezcan vicios o desperfectos que podrán ser solucionados.

Pero, dijo Baratelli, “en el momento de la transferencia, la SAT al comprometerse en recibirla, lo mínimo que quiere es saber si está todo ese equipamiento en la planta. Quiero dejar en claro que la SAT hace varios meses viene pidiendo esta planta, la queremos operar, pero necesitamos ver qué es lo que nos están entregando”.

Características de la planta

La instalación recibirá líquidos cloacales de Las Talitas y Tafí Viejo.

La contratación de la obra consistió en un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tramitado hace varios años.

El actual Gobierno nacional construyó el 70% de la obra, que había comenzado a ejecutarse a en el gobierno anterior.

El organismo que contrata la obra es el Enohsa, que adjudica los trabajos a una empresa constructora.

Las instalaciones beneficiarán a más de 130.000 vecinos.

“Todo ese trabajo de certificación y recepción de la obra lo hace el Enohsa con la empresa. Y a la SAT le corresponde su transferencia para utilizarla y ponerla en servicio” y en ese contexto, señaló que “el Enohsa ni siquiera firmó la recepción provisoria. La quiera hacer junto con la transferencia con la SAT. Nosotros queremos revisar y controlar que esa planta esté en condiciones de ser tratada, no recibir algo que puede tener problemas o algún defecto. Para recién poder trabajarla y hacerla funcionar como corresponde”.

El funcionario provincial negó los trascendidos periodísticos del fin de semana que afirmaban que la planta estaba en funcionamiento: “la planta todavía no está en funcionamiento, no la está operando la SAT. Es lo que nos gustaría, pero no estamos ni cerca de poder hacerlo si es que no controlamos de qué se trata el equipamiento que figura en el convenio de transferencia”.