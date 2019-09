AMPLIAR Bolsonaro y el Cacique Raoni

27/09/2019 - Conspiración

Para Bolsonaro el "cacique Raoni fue cooptado"

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que el cacique Raoni Matuktire, de la región amazónica, fue "cooptado" por gobiernos extranjeros y repitió las críticas a Francia expresadas el pasado martes en la Asamblea de la ONU.

Detalles.

Bolsonaro opinó que Raoni fue seducido por gobiernos como el del mandatario francés Emmanuel Macron al hablar en vivo este jueves por las redes sociales cuando estuvo acompañado por la dirigente indígena Ysani Kalapalo.

"Algunos países, jefes de Estado, cooptaron a Raoni, pagaron a Raoni, en mi visita a Osaka (Japón) para reunión G7 el señor Macron me pidió que nos juntáramos con Raoni para hablar de la Amazonia", contó el mandatario.

El martes, en su discurso ante la ONU, Bolsonaro ya había afirmado que se acabó el "monopolio de Raoni" dentro de las comunidades originarias.

El cacique, de 89 años, de la región de Xingú, fue recibido este año por Macron en Paris y en el Vaticano por el papa Franciso.

Este miércoles Raoni pidió la "salida" de Bolsonaro durante una conferencia de prensa en el Congreso brasileño donde se reunió con su titular, Rodrigo Maia.

En otro tramo de la transmisión en vivo de este jueves, Bolsonaro se dirigió a la joven Ysani Kalapalo, con quien viajó a Nueva York.

Bolsonaro dijo, mirando a Kalpalo, "abusaron de la buena fe de Raoni, él merece todo nuestro respeto, pero él no puede hablar en nombre de todos los indios, al igual que un cacique de otra aldea no habla en nombre de tu aldea".

El presidente ya se había referido en la mañana de hoy a su exposición en la ONU que diplomáticos y comentaristas consideraron un tanto agresiva.

"Habría sido más fácil para mí hacer un discurso para ser aplaudido (en la ONU) pero si lo hubiera hecho ahora no tendría coraje de mirarlos a ustedes a los ojos", dijo ante un grupo de seguidores que lo aguardaban frente a la mansión oficial, el Palacio de Alvorada. En la ONU "hice un discurso objetivo y patriótico, diferente al de los presidentes brasileños que me antecedieron (...) me dicen que fui ofensivo cuando cité a Francia y a Alemania, y cuando dije que ellos destinan el 50% de su territorio a la agricultura, y nosotros destinamos el 8%, esos son números", aseveró Bolsonaro.