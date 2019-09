27/09/2019 - Exploración

Exoplaneta desafía teorías sobre formación de planetas

Un gigantesco mundo descubierto alrededor de una diminuta estrella ha trastocado las teorías sobre la formación planetaria.

Detalles.

Un equipo de astrónomos informó el pasado jueves que encontraron un planeta de tamaño similar a Júpiter que orbita una estrella cuya masa es apenas 12% la del Sol. Incluso es posible que en ese sistema ubicado a 31 años luz haya otro gigante gaseoso.

El grupo encabezado por españoles escribió en la publicación Science que el planeta, cuya existencia está confirmada, no se formó de la manera usual: mediante la unión de partículas que integran un núcleo sólido antes de una acumulación de gas. El planeta al parecer se formó a partir de gas directamente, para sorpresa de los científicos.

El principal autor, Juan Carlos Morales, del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, dijo que el planeta quizá tiene el mismo tamaño de la estrella. El año en ese planeta dura unos 200 días.

“Fue muy emocionante encontrar este planeta porque fue completamente inesperado”, escribió Morales en un correo electrónico. Los resultados indican la posibilidad de que “una población de planetas gigantescos orbiten estrellas con poca masa”.

Morales y su equipo sostienen que la inestabilidad gravitacional en un disco de gas y polvo de una estrella joven podría en algunos casos resultar en la formación rápida de enormes planetas gaseosos, aun si la estrella es diminuta. Este mundo descubierto recientemente es “candidato extraordinario para este proceso”, dijo Hubert Klahr, del Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania, que fue parte del equipo de investigadores. “Este hallazgo nos obliga a revisar nuestros modelos”.

En un artículo adjunto, el astrónomo de la Universidad de Yale, Greg Laughlin, que no participó en el estudio, señaló que está confirmada la existencia de más de 4.000 exoplanetas en sistemas distantes al sistema solar. Aunque descubrir otro mundo no es notable en particular, “uno que desafía las actuales teorías sobre la formación de los planetas puede entusiasmar a los astrónomos”.