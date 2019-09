AMPLIAR Manzur junto a Filmus

27/09/2019 - Visita

Manzur y Filmus lanzaron el programa Más Ciencia en conjunto con el Conicet

Los científicos e investigadores tucumanos trabajarán en articulación con el Ministerio de Educación de la Provincia para aplicar proyectos innovadores a las necesidades de los docentes y alumnos. Así lo anunciaron desde el Hipódromo de Tucumán el gobernador Juan Manzur; el diputado nacional Daniel Filmus y el ministro de Educación de la Provincia, Juan Pablo Lichtmajer.

El Gobierno nacional ha instrumentado políticas económicas que no fueron buenas y ahí están los resultados. Sin embargo, en cuatro años esta provincia no tuvo un solo día de paro docente. Hay países que tenían pobreza extrema, que salieron de situaciones terribles y que hoy son países ordenados; su secreto fue la inversión en educación”, dijo Manzur durante el acto protocolar de lanzamiento.

Por su parte, el ex Ministro de Educación durante la presidencia de Néstor Kirchner, sostuvo: “Cuando el Estado nacional se replegó, dejó de ayudar a las provincias y dejó de cumplir la Ley de Financiamiento Educativo, Tucumán fue de aquellas provincias que jugó un papel importantísimo en reemplazar lo que Nación no mandaba con un esfuerzo propio”.

El programa Más Ciencia es una alianza estratégica entre el Ministerio de Educación de Tucumán y el Conicet para apuntalar dos temas: la mejora de la enseñanza de la ciencia para diversificar las vocaciones y, así, tener más profesionales de diferentes áreas. Mientras que, a los científicos que quedaron fuera de la carrera del investigador producto del ajuste del Gobierno nacional, la Provincia y el Conicet les abre un espacio para desempeñarse sin necesidad de que deban emigrar.

Sobre el proyecto, Filmus advirtió, desde su rol como investigador del Conicet, que formar a un doctor en ciencias cuesta alrededor de 50 mil y 120 mil dólares, y que la falta de oportunidades para los científicos provoca que se vayan a trabajar a otros países. “Cada uno de nuestros jóvenes que se va es un capital único en la Argentina para el que aportaron todos los argentinos”.

No es lo mismo abrir posibilidades a los investigadores que no abrírselas: cuando no se las brindamos, se van a los países que tienen mejores condiciones. Por eso es importante lo que están haciendo en Tucumán para retener investigadores, para lo que todos hemos aportado para su formación”, sostuvo Filmus.

Por su parte, el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, explicó que el programa “implica un intersticio donde se unen el Conicet y Educación, para que los científicos nos ayuden. Siete de cada 10 estudiantes que ingresan a la universidad están repartidos en cuatro carreras, por lo que necesitamos diversificar las vocaciones y más investigadores e investigadoras”.

Necesitamos que nos ayuden a enseñar ciencias, para despertar más vocaciones. Lo necesita Tucumán para ser una provincia más diversa, más potente y fuerte en términos de producción, pero también para la investigación aplicada”, aseguró el ministro.

Más Ciencia propone el diseño e implementación de proyectos que posibiliten la integración de los conocimientos técnicos y científicos en la elaboración de planificación, desarrollos y ejecución de investigaciones y productos que satisfagan necesidades educativas y sociales. Asimismo, busca favorecer y propiciar la implementación y el desarrollo de propuestas de investigación y proyectos innovadores, estimulando diferentes aristas asociadas a la transferencia educativa.

Los científicos que se incorporan al programa son los doctores y doctoras Adriana Carolina Cuezzo, Facundo Nanni, Denisse Oliszewski, Clemente Paz Filgueira, Verónica Hael Conrad y María Gilda Stivala.

El director del Conicet Tucumán, Atilio Castagnaro, remarcó: “El lanzamiento de este programa es un hito histórico que ocurre por la sensibilidad y la calidad política de nuestros gobernantes, pero también por la madurez que ha alcanzado nuestra sociedad”.

Esta acción de Gobierno no solo está dada para no frustrar la carrera de personas que han dedicado la mejor etapa de sus vidas en adquirir una formación clave para nuestra sociedad, sino también para ser una política de Estado”, indicó.

Del acto también participaron la ministra de Educación de Santiago del Estero, Mariela Nassif; el rector de la Universidad Nacional de Tucumán, José García; diputados nacionales, legisladores provinciales, intendentes municipales y representantes de organismos científicos y de investigación de la provincia.