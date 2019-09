AMPLIAR María Angélica Ojeda (imagen publicada en las redes sociales). (foto: Ansa)

Docente jubilada pide que la justicia suspenda el sistema privado de pensiones

Una profesora jubilada dio un duro golpe y puso en jaque al cuestionado sistema único privado de pensiones en Chile.

La maestra recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para reclamar el derecho a retirar los fondos ahorrados durante toda su vida laboral en una Administradora de Fondos Previsionales (AFP). María Angélica Ojeda cotizó por más de 30 años en una AFP acumulando 66.527 dólares.

El Tribunal Constitucional -en una inédita decisión- acogió a trámite el recurso desatando una fuerte polémica y las iras del presidente de las AFP, Andrés Santa Cruz, quien dijo que "si el TC acoge el recurso, se acabará el sistema previsional". "Se generaría un problema para todos los jubilados, ya que no habría recursos para pagar la pensiones mes a mes", afirmó, por lo que esperaba que fuera rechazado de manera categórica.

La docente en matemáticas explicó en entrevista con Televisión Nacional que no esperaba "la devolución de la plata (dinero) completa, nosotros queremos previsión social, pensiones dignas, que de alguna manera se resuelva el problema de muchos chilenos que viven en situación de pobreza".

"Yo antes no era pobre; hoy día soy del último quintil de pobreza: 264 dólares mensuales no me alcanza para vivir", declaró. "No alcanza a ser ni el 20% del sueldo que tenía antes" cuando percibía 1.800 dólares mensuales y aseveró que "el sistema de AFP atenta contra los derechos de las personas".

El 24 de julio de 2016 surgió la primera manifestación masiva en contra del sistema de capitalización individual cuando un millón de personas marcharon bajo la consigna "NO+AFP" y llenaron las calles de todo el país de color amarillo. La principal queja de los manifestantes es que el modelo creado en 1981 -bajo la dictadura cívico militar (1973-1990) que puso fin al sistema de reparto no otorgó los montos de pensiones prometidos ni se hizo cargo de las pérdidas sufridas por los fondos durante las consecutivas crisis internacionales. El primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) creó un Fondo Solidario de cargo estatal destinado a aquellos sectores más vulnerables, pero dejó fuera a los grandes sectores medios de la población y tampoco tocó a los empresarios que hasta ahora no hacen aporte alguno a los fondos previsionales. Aunque en su segundo gobierno (2014-2018) presentó un nuevo proyecto, la actual administración de Sebastián Piñera ingresó otra iniciativa que, en palabras del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, busca "aumentar la velocidad de incremento de las pensiones" de los adultos mayores más vulnerables.

La Cámara de Diputados postergó para el 8 de octubre el inicio de la votación del proyecto, al cual la opositora Democracia Cristiana incorporó una indicación en línea con la petición de la profesora jubilada que permita retirar una parte de los fondos. Monckeberg, quien dijo que "no tiene fundamento" la petición ante el TC, señaló que la reforma "es realmente el esfuerzo más grande que va a hacer el Gobierno en materia de recursos, y le mejora la pensión inmediatamente a un millón y medio de chilenos, que parte con un incremento del 10% y termina en un 50%, y créanme que el esfuerzo es muy grande".

Pero en un clima crispado, donde la mayor parte de la opinión pública se alineó con la maestra, el presidente de las AFP debió presentar hoy su renuncia al cargo porque sus palabras fueron interpretadas como una presión sobre el TC. "A la luz de las repercusiones que mis declaraciones han generado, reconozco lo desafortunadas que pueden parecer en el contexto de la discusión previsional que enfrenta el país", admitió Santa Cruz. Agregó que "con el fin de no desviar la atención sobre lo que es realmente importante, mejorar las pensiones de todos los chilenos -desafío que por cierto me motivó a asumir el cargo de presidente de la Asociación de AFP- he decidido dar un paso al costado y presentar mi renuncia al cargo". Las administradoras de fondos de pensiones son uno de los sectores más poderosos de la industria local al acumular a mayo de este año cerca de 212 mil millones de dólares, equivalentes al 75,3% del PIB en Chile.