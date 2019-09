AMPLIAR El nobel de Economía Joseph Stiglitz, en una rueda de prensa en París

26/09/2019 - Entrevista

Joseph Stiglitz descarta un cataclismo económico mundial

El nobel de Economía Joseph Stiglitz descarta un gran cataclismo económico mundial, pero lamenta que los bancos centrales "malgasten municiones" demasiado pronto y cree que habrá más quiebras empresariales, en una entrevista a la AFP.

Detalles.

"Basándome en lo que sabemos, yo diría que no veo crisis", dice el economista estadounidense coincidiendo con la publicación en Francia de su libro "Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent" ("Poder y beneficios: capitalismo progresivo para una era de descontento").

Aunque dice estar "preocupado" por la decisión del banco central estadounidense (Fed) de inyectar en la economía miles de millones de dólares, asegura que de momento solo hay "un freno significativo del crecimiento (...) que provocará quiebras", como la de la compañía de viajes británica Thomas Cook.

"En periodo de crecimiento, la mala gestión de una empresa no tiene necesariamente consecuencias pero cuando la economía se ralentiza quiebra", dijo Stiglitz, que espera que a otras empresas les pase lo mismo pero sin provocar una crisis económica mundial como la de 2008.

"Es verdad que esta situación pone nerviosa a la gente pero se necesitan más perturbaciones para tener una crisis mundial", asegura, sin descartar que "algunos países emergentes entren en crisis", como Argentina.

"Pero no creo que sea el caso en Europa o Estados Unidos", subraya.

Stiglitz dice estar desconcertado por la decisión de la Reserva Federal (Fed) de bajar sus tasas de interés y la del Banco Central Europeo (BCE) de volver a poner en marcha su programa de compra de deuda.

El economista teme que estas medidas para favorecer el crecimiento sean ineficaces. "Pienso que los bancos centrales están claramente malgastando municiones que les serían útiles si la situación empeorara", lamenta.

"Estas medidas tendrán muy pocos efectos", advierte, y recuerda que "incluso la Fed reconoce que esencialmente no tenía ninguna medida para enfrentarse a la guerra comercial que desalienta a la gente a invertir", una alusión al conflicto aduanero entre China y Estados Unidos.

- Un problema llamado Trump -

Según Stiglitz existen "problemas" en tres de las principales economías mundiales: China, la zona euro y Estados Unidos.

"China está viviendo un mal momento al pasar de un crecimiento basado en la exportación de productos manufacturados a otro basado en el consumo interno".

En la zona euro, el economista se une a los numerosos llamamientos a Alemania, al borde de la recesión técnica, para que invierta más para estimular un crecimiento "que ayudaría a Europa.

En Estados Unidos, el "problema", según Stiglitz, no es la guerra comercial sino "el presidente Trump". "Ha introducido un tal nivel de incertidumbre y de caos que ha amputado a Estados Unidos una parte de su crecimiento", indica.

"Estas tres situaciones provocan la ralentización económica y la guerra comercial solo agrava la situación", indica Stiglitz, que pide en su libro un "capitalismo progresista" y la vuelta a un Estado que regule los mercados.

También se declara favorable a desmantelar los gigantes de internet. "No había ninguna razón para autorizar a Facebook a comprar Instagram o WhatsApp", afirma.

El economista también elogia la decisión del gobierno francés de crear un impuesto para las grandes compañías de internet sobre su facturación. "Solo tengo una crítica a Emmanuel Macron: su impuesto del 3% no es lo bastante elevado", asegura.