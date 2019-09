26/09/2019 - En busca del crecimiento

Los cinco pilares del plan económico que Kulfas le presentó a la UIA

El economista de Alberto Fernández dijo a los industriales en San Juan que volverá a ponderarse la distancia a los puertos y que sostendrá la obra del Túnel de Agua Negra.

El Tercer Coloquio Industrial de la UIA se celebró este miércoles en la capital de San Juan y Matías Kulfas, probable ministro de Alberto Fernández, fue el invitado especial al que le dieron el último panel para que expusiera los seis pilares de su propuesta macroeconómica para la Argentina 2020-2023. De acuerdo al economista, los cinco desafíos del nuevo gobierno serán un pacto económico y social para bajar rápidamente la inflación al 2% mensual y que incluye también una reforma laboral, un nuevo acuerdo con el FMI, el reperfilamiento de la deuda con los acreedores para la que ya han recibido propuestas, una fuerte estrategia exportadora con Vaca Muerta como protagonista, y un plan de desarrollo productivo para las pymes, las economías regionales y la economía del conocimiento. Además, llamó a superar históricas grietas.

Una síntesis de la macroeconomía que le gustaría al candidato presidencial la presentó Kulfas en un vídeo elaborado junto con el ministro de Hacienda sanjuanino y futuri vicegobernador, Roberto Gattoni.

Respecto del primer pilar, Kulfas sostuvo que el acuerdo es complementario a una política monetaria y una fiscal consistentes entre sí; y tomó nota del pedido de Miguel Acevedo de que no sea solamente un acuerdo de precios y salarios, sino que fuera una mesa de diálogo para la productividad. En este sentido, el economista aclaró que "si se ratifica en octubre el resultado de las primarias", la reforma laboral no se va a hacer transversalmente sino con un "trabajo más minucioso".

"Cuando hablamos de la reforma laboral, me recuerda a esta tendencia argentina a buscar soluciones mágicas como que el país sale adelante con una gran reforma laboral, una gran reforma previsional; y yo sinceramente creo no es tan sencillo y la Argentina ha sido un laboratorio de soluciones mágicas fallidas. Hay que verlo sector por sector", dijo respecto de ese otro pilar de su en el salón de convenciones del Centro Cívico sanjuanino.

Acerca de la situación de la deuda, Kulfas señaló que junto con la revisión del acuerdo con el FMI "son dos temas de cortísimo plazo" y remarcó que está de acuerdo con los objetivos convenidos con el FMI (bajar la inflación, recuperar el crecimiento económico y sanear las cuentas públicas). "El problema es que con este modelo no funcionó; al contrario, Argentina está en un proceso recesivo con tasas de interés asfixiantes, prohibitivas, el financiamiento está decreciendo en términos reales, mes a mes se está desplomando el crédito".

En los últimos días se confirmó que el desempleo en el promedio nacional llegó al 10,3% en el segundo trimestre y la economía cayó 2,5% en la primera mitad del año.

"El objetivo ahí es poder replantear las bases, poder generar un nuevo programa fiscal que le dé aire nuevamente a la economía argentina y sostenibilidad de la deuda en términos agregados. El objetivo es hacer frente a todas las obligaciones que ha tomado la Argentina y para eso hay que crecer y volver a generar superávit fiscal de forma genuina y un superávit en el comercio exterior para generar los dólares que el país necesita", agregó frente a un auditorio repleto.

'El objetivo es con el FMI es plantear las bases, generar un nuevo programa fiscal que le dé aire nuevamente a la economía argentina y sostenibilidad de la deuda. Para eso hay que crecer y volver a generar superávit fiscal de forma genuina', dijo Kulfas.

"El otro pilar es un plan de desarrollo productivo con fuerte eje en las pymes y las economías regionales. Este es otro de los elementos que esperamos que un gobierno de Alberto Fernández pueda llevar adelante con el apuntalamiento de un acuerdo económico y social. Esto requiere un abordaje sectorial y un abordaje territorial. Lo que hemos visto aquí de San Juan es muy interesante para pensarlo como modelo metodológico para trabajar, esto hay que multiplicarlo en todas las provincias", aseguró.

En cuanto al plan industrial y tecnológico, sostuvo que el eje va a estar "en los estímulos financieros" y recordó que en su paso por el Banco Central colaboró en el diseño de la línea de inversión productiva: "Decían que era imposible, que cómo íbamos a plantearles a los bancos que tenían que darles créditos a las pymes, que las pymes no tenían papeles y nadie iba a tomar esos créditos y sucedió lo contrario. Creo que fue una buena experiencia. Lamentablemente la conducción del Banco Central que vino en 2016 dijo que no era una buena política y que era una tasa subsidiada. Nunca entendí subsidiada por quién porque en realidad dejó de ser un subsidio de aquellos que tienen la plata a tasa cero en caja de ahorro o cuenta corriente al balance de los bancos, en todo caso es fue el subsidio que se había reducido y que (con Sturzenegger) volvió a implementarse".

"El sector financiero va a ser central, pero la agenda es mucho más amplia: la capacidad técnica, la reconversión y la inversión en maquinaria y equipos y muchos aspectos adicionales", sintetizó.

Una agresiva política exportadora liderada por Vaca Muerta

Para Kulfas, el problema repetitivo de la falta de dólares de la Argentina requiere de un salto exportador para conseguir las divisas que necesitan los demás sectores de la economía, históricamente los que más mano de obra emplean y los que más importaciones requieren. Por cada punto que crece el PBI, crecen 3% las importaciones. Por eso apunta a duplicar las exportaciones en a lo sumo cinco años de la mano de la industria de hidrocarburos no convencionales.

"En la Argentina tenemos una histórica contradicción casi estructural y es que parece que los sectores exportadores generan relativamente poco empleo y los sectores que generan mucho empleo son en general demandantes netos de divisas. Vaca Muerta puede romper esta dicotomía: hemos hecho algunos estudios que muestran que puede generar 500 mil nuevos puestos de trabajo en forma directa en Neuquén y también en industrias proveedoras, servicios de ingeniería, en fin, una cadena productiva en todo el país, con un crecimiento de las exportaciones de un 50%. Si logramos que el polo se ponga en régimen y haga un proceso de inversión muy significativo, puede conseguir que crezcan sus exportaciones entre 35.000 y 45.000 millones de dólares adicionales por año en un período de cuatro o cinco años".

Para Kulfas, 'Vaca Muerta puede generar 500 mil nuevos puestos de trabajo en todo el país, con un crecimiento de las exportaciones de un 50%. Con un proceso de inversión muy significativo, puede conseguir que crezcan sus exportaciones unos 40.000 millones de dólares adicionales por año en un período de cuatro años'

"Esto es lo que vemos como el perfil exportador que puede llegar a superar la restricción externa de manera genuina, esto es duplicar las exportaciones con 35.000 millones de dólares en Vaca Muerta, unos 10.000 millones de dólares en la minería adicionales a lo que ya están, industria y servicios intensivos en conocimiento con 10.000 millones adicionales y agroindustria agregando valor y generando oportunidades en la carne porcina, en la vacuna y pollos y aumentando las diferentes actividades primarias, otros 15.000 millones. Esto es un número que, proyectado, duplica el nivel de exportaciones. Hay un montón de elementos para el optimismo", dijo.

Respecto de la inserción de las economías regionales a las cadenas globales, el economista puso en relieve la importancia del Túnel de Agua Negra: "La salida al Pacífico de la producción le da la posibilidad de exportar a San Juan, pero también a La Rioja y a Catamarca de rentabilizar un montón de producciones que a lo mejor hoy no son rentables o lo son solo para el mercado interno. Es un elemento central el generar infraestructuras para dar un salto productivo y exportador en las provincias de Cuyo y el Norte argentino."

También se refirió al regreso del estímulo financiero y compensatorio. "Creo que no hay nada más desigualador que tratar como iguales a aquellos que no lo son. No podemos pensar que una provincia que está alejada del puerto y que tiene costos muchos más altos por la lejanía tiene que temer la misma carga impositiva y laboral que una que no lo está. Creo que el decreto 1814 deberá ser revertido, es algo que pensar en esta mesa de acuerdo para ver dónde están esos elementos que permitan recuperar las herramientas que compensan las asimetrías que tienen las economías regionales".

Otras viejas dicotomías

Kulfas también se refirió a la superación de tres viejas grietas: industria sí o industria no, campo o industria, y producción o medio ambiente. El economista es abiertamente crítico de la política industrial de Cristina Kirchner en general y del régimen de Tierra del Fuego en particular. Por eso, aseguró que es necesario avanzar sobre "una agenda sobre el modelo industrial, dónde nos asentamos, cuáles son las mejores alternativas y en qué sectores hacer el eje, tenemos recursos escasos", sostuvo.

Por su parte, destacó que en el debate de recursos naturales versus manufacturas y tecnología, "Hemos visto en la Argentina que vastos sectores de la ruralidad se han industrializado y le agregan valor a la producción primaria y esto se va a multiplicar" y puse el ejemplo de Australia, que es mundialmente reconocida como un gran país minero "pero también es el responsable de exportar el 60% del software para la gestión de los proyectos mineros. Esta idea de que es una cosa o la otra es una mirada parcial. El desafío es justamente integrar tecnologías y manufacturas a los recursos naturales.

Finalmente, le dedicó unos segundos a otros de sus ejes que es el reciclaje de 5.000 basurales a cielo abierto siguiendo el ejemplo del parque Anchepurac en San Juan que pasó de ser un basural a un centro de reciclaje y capacitación medioambiental: "Hoy en día hay decenas de tecnologías que están saneando el medio ambiente y reconvirtiendo las prácticas productivas. No existe la actividad contaminante, lo que existen en todo caso son malas prácticas o prácticas contaminantes.

"Salgamos de estas discusiones en términos de polarización y antagonías y trabajemos para encontrar las mejores soluciones", conluyó.

