25/09/2019 - Crisis

Gobierno sale al rescate de los títulos de deuda reperfilados en manos de provincias

El Ministerio de Hacienda creó un programa de asistencia financiera para afrontar déficit financiero de los distritos y regularizar atrasos en pagos de salarios y otros servicios. Cada distrito deberá informar los montos de deuda que poseen y suscribir un convenio para cobrarla.

Tras semanas de negociaciones, el Gobierno nacional logró un acuerdo con gobernadores, principalmente opositores, para asistir a las provincias tenedoras de títulos reperfilados que habían quedado atrapadas en el cepo light y que tenían dificultades para hacer frente a compromisos financieros.

El mecanismo de compensación fue elaborado en la Casa Rosada por los ministros del Interior y de Hacienda, Rogelio Frigerio y Hernán Lacunza, quienes habían recibido a funcionarios provinciales que necesitaban destrabar el control cambiario. En muchos casos para pagar deudas propias en dólares que estaban calzadas con los vencimientos de Letras del Tesoro en pesos (Letes) y Letras Capitalizables (Lecaps), afectadas por la reprogramación de pagos que Nación fijó para personas jurídicas.

La llave fue la resolución 731/2019 de Hacienda, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que creó el Programa de Asistencia para la Recomposición Financiera “con el fin de asistir financieramente a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, para atender su déficit financiero y regularizar atrasos de tesorería en concepto de salarios y servicios esenciales”, como indica el texto.

Las provincias tienen invertidos unos u$s 1.200 millones en esos títulos, y de acuerdo a la normativa nacional recibirían un 15% al momento del vencimiento, el 25% a los 90 días del pago anterior (más el interés) y a los 180 días corridos el saldo remanente. Esto traía dolores de cabeza a las provincias que tienen vencimientos en dólares inminentes. La semana pasada, San Juan y Buenos Aires tuvieron que realizar pagos, y esta semana Santa Fe afrontó compromisos por u$s 9 millones, que planeaba cancelar con dinero invertido en Letes (unos u$s 20 millones). La solución de la administración del socialista Miguel Lifschitz fue comprar divisas con pesos de recursos provinciales.

Ahora, la situación avanza para darle respiro a Buenos Aires, CABA, Mendoza, San Juan, Salta, Río Negro, Catamarca, Formosa, Santa Fe y La Rioja, que deberán suscribir a un convenio para poder rescatar los bonos reperfilados. “Estamos buscando este mecanismo para resolver las urgencias financieras que tengan las provincias por servicios de deuda o pasivos”, dijeron a Ámbito desde despachos nacionales.

La intención es darle acceso a dólares a los distritos que tengan que pagar servicios de deuda en esa moneda; una excepción al control cambiario. “Tiene que estar justificada la utilización de los dólares. Si quieren cambiar las Letes sin justificación, lo podrán hacer pero convertidas a pesos, a valor dólar del Banco Nación”, agregaron.

La resolución publicada faculta “a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda para determinar la moneda de asistencia y su cantidad, en función de las necesidades financieras de las respectivas jurisdicciones”.

Tal como se preveía, el giro de los fondos a los distritos se realizará a través del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. “Dado que varias provincias habían invertido excedentes financieros temporales en letras de corto plazo, se creyó conveniente crear el mencionado programa para solucionar los potenciales problemas financieros que el Decreto 596/19 pueda haber producido”, señaló un funcionario nacional a este medio, en relación al decreto del 1 de septiembre que habilitó las medidas del Banco Central para controlar el dólar.

En las provincias hubo silencio en las últimas semanas. Las primeras quejas habían brotado en las reuniones del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Pero luego, funcionarios que amenazaban con recurrir a la vía judicial para recuperar los recursos, esperaron el fluir de las negociaciones, que tuvo en Frigerio al interlocutor clave del rincón nacional.

Equipos técnicos evaluaban las propuestas en cada distrito. “No habría mayores dificultades en la oferta del Gobierno, pero igual lo estamos evaluando con áreas técnicas y jurídicas”, dijo a este medio un ministro de Economía de una provincia opositora.

“Estamos esperando respuestas más concretas. Estuvimos en Buenos Aires y hay un compromiso de liberar esos fondos. Todavía no tenemos el cómo se hará esa operación”, sostuvieron desde un distrito gobernado por el PJ.

Ámbito