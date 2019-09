AMPLIAR Alberto junto a gobernadores

24/09/2019 - Mendoza

El plan federal de Alberto Fernández con capital rotativa y funcionarios en las provincias

Hoy fue el segundo gran encuentro de gobernadores peronistas y aliados del Frente de Todos (luego del cierre de campaña de las PASO en Rosario), esta vez, en Mendoza. Desde la provincia, Alberto Fernández respaldó la candidatura a gobernadora de Anabel Fernández Sagasti, con un discurso asentado en el federalismo y en la necesidad de lograr un acuerdo social amplio para superar la crisis, en el cual los gobernadores, precisamente, tendrán un papel clave.

En esa línea, el candidato presidencial presentó Democracia Federal, un plan con "Gabinete federal y capitales alternativas". "Lo que aprendí de la Jefatura de Gabinete es que Argentina dice ser un país federal pero en verdad no lo es. Cuando me tocó ser candidato y recorrer el interior, ver lo que pasa en nuestro país, me puse en la cabeza que si no cambiamos la estructura de desarrollo no vamos a hacer nunca otra Argentina", explicó.

"Es demasiado ingrato con los argentinos que 'Dios esté en todas partes pero solo atienda en Buenos Aires'. Entonces encontré una idea, de un amigo que ya no está, José Manuel de la Sota, de que Argentina tenga una capital federal, Buenos Aires, pero que tenga otras capitales alternas, que obligue al Gobierno a salir de Buenos Aires, a conocer lo que pasa en el interior del país", puntualizó y sostuvo: "Les propongo sacar a Dios de la Ciudad de Buenos Aires y hacerlo circular por todo el país, para que todos los argentinos, de una vez por todas, podamos tener cerca al Presidente y a sus ministros".

"La idea global de este proyecto, que simplemente se trata de reglamentar lo que la Constitución Nacional ordena, es crear en cada provincia una capital alterna de Argentina y obligar al Gobierno Nacional a instalarse en esa provincia para conocer in situ los problemas y las demandas", dijo Fernández.

De esta manera, con presencia formal y una agenda en común, adelantó que durante su mandato se trabajará en conjunto para una nueva institucionalidad donde las provincias sean protagonistas.

Asumió el compromiso de promover la federalización de la administración pública nacional descentralizando los organismos del Estado en función de las economías y recursos de cada territorio, invitando a los gobernadores a establecer Capitales Alternativas, donde el Presidente y su Gabinete se reunirán con autoridades provinciales y dependencias específicas de cada región para consensuar una agenda de trabajo.

Así, el Estado nacional radicará oficinas y organismos descentralizados existentes en todo el país para lograr el acercamiento a las problemáticas regionales y una mayor eficiencia en la aplicación de recursos.

Participaron del encuentro los gobernadores Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Domingo Peppo (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Casas (La Rioja), Mariano Arcioni (Chubut) y Juan Manzur (Tucumán).

Además, estuvieron el gobernador electo de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; la vicegobernadora electa de Santa Fe, Alejandra Rodenas; el vicegobernador electo de San Luis, Eduardo Mones Ruiz; y los candidatos a gobernador Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), Sergio Leavy (Salta) y Matías Lammens (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). También participaron el vicegobernador de San Luis, Carlos Ponce; y la legisladora electa Natalia De la Sota (Córdoba).

