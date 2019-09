22/09/2019 - Gira

Manzur participó del homenaje a César Pelli en New Haven

Desde la ciudad de New Haven, Estados Unidos, el gobernador Juan Manzur y la comitiva del Poder Ejecutivo rindieron homenaje al arquitecto tucumano César Pelli, fallecido en julio de este año, quien en sus últimos días de vida trabajó en el proyecto del Centro Cívico para la provincia y dejó un gran legado para la humanidad.

La misa en honor a Pelli se realizó en la Battel Chapel de la Universidad de Yale, donde estuvieron presentes familiares y colegas del estudio de arquitectos del profesional. También estuvo presente Sandra Mattar (esposa del Gobernador Manzur).

César Pelli fue un individuo excepcional, reconocido a nivel global por el alcance de su obra y también por su gran espíritu docente, artístico, profundamente sensible y humano”, sostuvo Manzur tras el memorial.

Durante el comienzo del homenaje su hijo Denis Pelli relató detalles de la infancia y juventud del arquitecto en Tucumán, su paso por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), sus orígenes familiares, como así también los de su esposa Diana, nacida en San Miguel de Tucumán. Ambos emigraron a Estados Unidos a principios de los años ‘50.

“Estamos honrados por la invitación que nos realizó su familia para participar de este homenaje en su memoria; sobre todo porque sabemos que aún en sus últimos días, el profesor Pelli dedicó tiempo al desarrollo final del proyecto del futuro Centro Cívico de Tucumán”, dijo el Gobernador.

El vínculo entre Manzur y Pelli inició en noviembre de 2016, cuando se reunieron, por primera vez, en New Haven para planificar la construcción de un nuevo espacio para la administración pública, ideado por el Gobierno de Tucumán.

Luego, en marzo de 2017 Manzur había firmado la Carta de Intención con representantes de la compañía Pelli Clark Pelli Architects para convenir la elaboración del anteproyecto arquitectónico del Centro Cívico de Tucumán y el posterior asesoramiento en temas de diseño hasta la conclusión de la obra, prevista a realizarse en un predio a la vera de la Ruta Nacional N°9.

Para junio de ese mismo año, Pelli y Manzur mantuvieron una videoconferencia que fue transmitida en el antedespacho de Casa de Gobierno para la rúbrica definitiva del contrato.

Tuvimos el honor de conocer al arquitecto César Pelli que nos recibió personalmente en su estudio en tres oportunidades en los últimos años. Pudimos reconocer en él al artista singular, al hombre de una calidad humana encomiable, que nos abrió la puerta de su estudio y compartió con nosotros varias horas mostrándonos los avances del proyecto.

En noviembre de 2017, Manzur visitó nuevamente el estudio de Pelli en New Haven, donde se interiorizó de los detalles del proyecto. En tanto que en junio de 2018, ambos volvieron a reunirse allí para conversar acerca de los avances de la edificación.

“Estas reuniones personales con César Pelli quedarán por siempre en nuestra memoria, como un verdadero privilegio, para convertir su sueño de construir un Centro Cívico que dé respuesta a las necesidades de la provincia, en un entorno natural adecuado, con una moderna infraestructura adaptada al terreno”, dijo Manzur hoy.

Pelli nunca dejó de pensar en Tucumán y siempre se mostró agradecido por la alta calidad de su formación inicial como arquitecto en la Universidad Nacional de Tucumán”, recordó el Gobernador.

¿Quién fue César Pelli?

Nació el 12 de octubre de 1926 en Tucumán. Estudió arquitectura y se graduó en la UNT. Posteriormente, luego de trabajar en distintos lugares de Argentina, se trasladó a los Estados Unidos en 1952, donde obtuvo la nacionalidad estadounidense.

Vivió en New Haven, Connecticut, y desde allí dirigió el estudio Pelli-Clarke-Pelli. Fue socio del despacho de Eero Saarinen y posteriormente de Gruen Associates. En 1977 fundó su propio despacho, César Pelli and Associates. Además, fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Yale entre 1977 y 1984, y fue distinguido con la medalla de oro del The American Institute of Architects (AIA) (Instituto Estadounidense de Arquitectos).

Las Torres Petronas, en Kuala Lumpur, Malasia; las Salesforce Tower, en San Francisco; la Torre Unicredit, en Milán; el Aria Resort & Casino, en Las Vegas; y The Landmark, en Abu Dhabi; son solo algunas de sus edificaciones más destacadas en el mundo.