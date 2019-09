22/09/2019 - Piñera enojado

Aclara Bachelet: Para la ONU el presidente es Maduro

La expresidenta de Chile y actual alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, afirmó que para Naciones Unidas el mandatario electo de Venezuela es Nicolás Maduro y que Juan Guaidó es el titular de la Asamblea Nacional.

Detalles.

En cambio, el actual mandatario chileno, Sebastián Piñera, replicó esas declaraciones y dijo desde Nueva York que "la única institucionalidad verdaderamente democrática de Venezuela es la Asamblea Nacional".

"Esa Asamblea, prosiguió, después de un fallo del Tribunal Supremo, designó a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Por tanto, para Chile el presidente legítimo de Venezuela es Juan Guaidó porque fue designado de acuerdo a la Constitución por la Asamblea Nacional, que es el único órgano legítimo que existe en Venezuela".

En una extensa entrevista concedida a Televisión Nacional -que iba a ser transmitida anoche- la Alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU se declaró sorprendida por "lo venezonalizado que está Chile".

Según Bachelet eso lo puede ver porque desde su cargo tiene que ver "con temas de todo el mundo y cada vez que sacamos un informe, no les gusta a los gobiernos".

La también exsecretaria de ONU Mujeres recordó que en su reciente visita a Caracas le dijo a los venezolanos: "Ustedes creen que soy la Virgen María, que voy a hacer un milagro. Si yo soy alta comisionada. Lo que pasa es que la gente pedía cosas distintas. Pedían que yo fuera creyendo que iba a resolver el problema humanitario. Es otra la instancia de Naciones Unidas que ve los temas humanitarios, se llama OSHA. Yo a lo que iba a ir era a ver los temas de derechos humanos. No iba a ir yo con dinero a resolver problemas, nada de eso". Detalló que "alguna gente esperaba de mí cosas que no correspondían a mi cargo. Yo siempre les decía, a veces en la calle la gente me hablaba. Tal vez hubiese sido más útil como expresidenta desde el punto de vista del diálogo político entre las partes. Hay una crisis humanitaria muy dramática. El día que yo me jubile de este trabajo podemos conversar de otra manera".

"Pero yo soy alta comisionada -subrayó- y quiero mantener mi relación con el Estado venezolano para seguir trabajando y para ayudarlos a resolver la situación crítica de derechos humanos, y como el conjunto de naciones unidas a la crisis humanitaria, porque hay mucha gente que está allá, que no ha salido y que no lo está pasando bien. Para Naciones Unidas, Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea, y el presidente electo es Nicolás Maduro".

Piñera, que llegó este domingo a Nueva York para intervenir en la Asamblea de Naciones Unidas, informó que dentro de sus actividades va a participar en una reunión del Grupo de Lima, en otra del grupo PROSUR y en la Alianza del Pacífico.

Precisó que "en el caso del Grupo de Lima esta reunión ha sido convocada por el Presidente (Donald) Trump y Chile tendrá una participación consecuente con los principios que siempre ha sostenido.

"Hay que terminar con la dictadura de Maduro, que es una dictadura corrupta, incompetente, con ligazones con el narcotráfico y que ha provocado una crisis política, económica, social y humanitaria de extraordinaria gravedad en el pueblo venezolano y, al mismo tiempo, privilegiar el uso de instrumentos pacíficos para resolver esa crisis", resumió.