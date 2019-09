AMPLIAR Daniele Felix, centro, llora durante una marcha en reclamo de justicia

22/09/2019 - Represión

Brasil: Muerte de niña genera indignación en favela de Río

Cientos de vecinos indignados del Complexo do Alemao, uno de los complejos de favelas más grandes de la ciudad, marcharon el sábado pasado para exigir al gobierno un freno a la violencia tras la muerte de una niña a causa de una bala perdida.

Ágatha Sales Félix, de ocho años, fue herida de bala el viernes por la noche durante un enfrentamiento entre policías que se encontraban en la comunidad y presuntos delincuentes.

La menor llegó fue atendida en un hospital de la zona norte de la ciudad, pero no resistió a las heridas y falleció el mismo viernes. Los vecinos de Alemao culpan a la policía por su muerte. La fuerza, en tanto, confirmó a The Associated Press el fallecimiento luego de un tiroteo y señaló que ha abierto una investigación.

Según la versión oficial, los agentes se hallaban en una esquina de la favela al momento de ser atacados desde varias direcciones y respondieron el ataque. No se informó sobre otros heridos ni tampoco hubo detenidos por el incidente.

“Ella era dulce, una excelente niña. Pero infelizmente la violencia llegó a la vida de ella”, dijo inconsolable Michelle Silveira, costurera y amiga de la familia de Ágatha.

“’¡Justicia, justicia!”, gritaban cientos de vecinos durante una marcha por los barrios en la que portaron carteles con frases como “Basta de muertes” y “Más escuelas y menos tiros”.

“No había tiroteo cuando Ágatha fue baleada. Nosotros sabemos todas las atrocidades que suceden aquí, no podemos morir por culpa del Estado. Tenemos que luchar para poder vivir”, reclamó Renata Trajano, vecina del complejo Alemao.

Los vecinos responsabilizan al gobernador Wilson Witzel por el incremento de las muertes en favelas durante operaciones y patrullaje de la policía. Según datos oficiales, en los primeros ocho meses del año han muerto 1.249 personas a manos de la policía, la mayor cifra desde 1998 _cuando comenzaron los registros.

“No tenemos connivencia con el tráfico, no plantamos marihuana ni tenemos fábricas de fusiles dentro de la favela. No podemos morir por culpa de la complicidad del estado con el crimen”, dijo Trajano.

Ágatha se convirtió en el quinto menor que muere a causa de balas perdidas en 2019, de acuerdo con un conteo del sitio Fuego Cruzado, una plataforma que monitorea la violencia en el estado de Río.

“Murió una niña que no tenía que ver con nada. Todo el morro siente esto”, aseguró Ailton Félix, 53 años, abuelo de la niña fallecida.

Algunos agitaban pañuelos blancos desde las ventanas, como si se tratase de una guerra en la que piden un cese al fuego.

Witzel, al igual que el presidente Jair Bolsonaro, alienta una política de “tolerancia cero” contra el crimen y defiende mayor inmunidad para los agentes de policía que maten civiles por error.

En un balance de sus primeros meses de gestión, Witzel ha dicho que es natural que durante su mandato continúen aumentando las muertes en incursiones de la policía como síntoma de que se está “golpeando fuerte” a la criminalidad.

“¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde está la preparación que le dan a la policía?”, reclamó el abuelo de Ágatha.

El miércoles, otras seis personas murieron en Alemao en una operación policial en que fueron incautadas armas y drogas. La fuerza de seguridad indicó que realizaba operativos en la comunidad a fin de reprimir el tráfico de drogas y que sus agentes fueron recibidos a tiros cuando ingresaron.