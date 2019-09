16/09/2019 - Córdoba

El PJ cordobés pide que Schiaretti se defina

"Me parece que el gobernador de Córdoba no puede no tener una definición de esta Argentina en un momento tan neurálgico", señaló el senador Carlos Caserio, apuntando a la posición del gobernador cordobés Juan Schiaretti de mantener distancia del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.

El senador, presidente del Partido Justicialista (PJ) cordobés, apoya junto al partido la candidatura de Fernández, pero el gobernador se resiste a una definición ante el profundo antikirchnerismo que reina en la provincia.

"Alberto Fernández lo que no entiende es que un dirigente tan importante y significativo como el gobernador de Córdoba diga que para arriba da lo mismo cualquier cosa, y que habría que definir cuál es el país que uno quiere por lo menos más allá de a quién se vote", definió Caserio intentando explicar la posición de Fernández, quien en una entrevista destacó que con su actitud no se sabía si Schiaretti "piensa que da lo mismo cualquier país; el país que propone (el presidente Mauricio) Macri o el que proponemos nosotros". Caserio explicó que se trató de "declaraciones fuertes pero creo que están hecha con buena intención"

El gobernador cordobés se mostró reticente desde el principio del período electoral de apoyar a algún candidato a la presidencia. Córdoba es una de las pocas provincias en las que se impuso en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, Juntos por el Cambio, el partido del oficialismo. En esa instancia, Schiaretti optó por la prescindencia de candidato presidencial, por lo que en el cuarto oscuro su partido Hacemos por Córdoba fue con boleta corta. Hizo campaña para que se vote a los legisladores de su lista, dejando libre la elección de los candidatos a presidente.

"El gobernador tuvo la deferencia de acercarse hasta el hotel y lo saludó a Alberto. Fue un día positivo en el aspecto de las relaciones" entre ambos, remarcó Caserio. El dirigente peronista apuntó que "hubo una distensión entre Alberto y Schiaretti". "Algo cambió", dijo y agregó que había quedado "sorprendido por la recepción que tuvo Alberto Fernandez ayer en Córdoba".

El presidente del bloque de senadores peronistas destacó que "muchas veces tenemos diferencias con el gobierno de Schiaretti porque no se define politicamente", aunque aclaró que "puede haber un acercamiento entre Schiaretti y