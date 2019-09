13/09/2019 - En General

Cerró la Semana del Maestro con una fiesta de la Educación

Con motivo de cierre de la histórica Semana del Maestro, el Club Caja Popular congregó a 9000 educadores entre los turnos mañana y tarde; quienes se dieron cita para disfrutar de las conferencias impartidas por Carlos Alfredo Sigvardt y Laura Lewin, profesionales reconocidos a nivel internacional que compartieron sus saberes con la docencia local.

A lo largo de la semana participaron de la agenda de actividades más de 15 mil maestros y maestras.

La apertura del encuentro estuvo presidida por el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, acompañado por secretarios y subsecretarios del Ministerio de Educación, directores de nivel y coordinadores de todas las modalidades.

Seguidamente, el capacitador y vicepresidente de la Fundación Educación Emocional, Carlos Alfredo Sigvardt, desarrolló su charla vivencial centrada en Educación Emocional. Luego fue el turno de la Teacher Trainer de la Universidad de Cambrige y consultora de instituciones educativas, Laura Lewin, sobre su experiencia coordinando consultoras de servicios idiomáticos.

Cabe destacar que simultáneamente a las capacitaciones, se llevó adelante la Feria de Exposición de los Talleres de Formación Profesional del Ministerio de Educación, que se ubicaron en la vereda del predio para exhibir los productos realizados por estudiantes de nivel secundario y terciarios.

“Tres palabras definen a la Educación de Tucumán en estos cuatro años de gestión de Juan Manzur: Crecimiento en todo sentido, en la Calidad Educativa con los indicadores, en la confianza en el sistema, con los días de clases, en el sentido de la formación docente que mejora a la Educación; hoy nuevamente lo estamos haciendo a la escala a la que Tucumán se ha acostumbrado. Lo segundo es Respeto a la docencia de Tucumán, es una conquista enorme porque es por donde todo empieza. La tercer palabra es Continuidad en el Tiempo, la formación gratuita para todos, todas y en toda la provincia es una conquista que hemos logrado juntos y que vamos a defender. Es una enorme alegría cerrar la Semana del Maestro formándonos para enseñar mejor, para que Tucumán tenga la Educación que se merece”, reflexionó el titular de la cartera educativa.

Asimismo, Cristina González, docente de la Escuela Nicolás Avellaneda, contó: “Siempre estoy aprovechando las capacitaciones del Ministerio sobretodo porque son muy buenas y son gratuitas y me dejan mucho conocimiento. La verdad que cuando me enteré de esto me puse muy contenta porque es la primera vez que se hace la Semana del Maestro con capacitaciones, las aprovecho al cien por ciento”.

Por su parte, Karina Helguera, docente de la Escuela Especial Próspero García, agregó: “Esta semana tuvimos distintas actividades y me pareció genial porque nos da la oportunidad de mostrar qué hacen los alumnos en la escuela. Es la mejor oportunidad que nos dan para crecer”.

Las voces de la Feria de Exposición:

Diego, es alumno de la Escuela Agrotécnica Tafí del Valle, y tuvo la oportunidad de exhibir junto a sus compañeros y compañeras las elaboraciones que llevan adelante en el establecimiento educativo. En este sentido, comentó “Hemos traído mermeladas que producimos en las escuelas, también producimos vinos y licores, y en prácticas profesionalizantes trabajamos en producción de cerdos. Está bueno poder mostrar lo que hacemos”.

En tanto Santiago, alumno del IES Campero, prosiguió: “Venimos a mostrar las nuevas ideas de la didáctica y las innovaciones que hay en nuestro instituto para la primaria, tratando a la didáctica como principal herramienta para que los chicos puedan tener un pensamiento a la hora de investigar un tema; es una edad fundamental para iniciarse en estos temas. Es muy importante estar acá afuera como adentro mostrando nuestra formación docente”.