11/09/2019 - Visita de Alberto Fernández

"Sea o no ministro, Manzur me ayudará mucho"

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, brindó en la noche del miércoles, una conferencia de prensa en un hotel ubicado frente al parque 9 de Julio. Estuvo acompañado por el gobernador Juan Manzur, referentes políticos, industriales y sindicales.

“Juan Manzur tuvo la idea de convocar, en el marco de la Unión Industrial de Tucumán, a referentes de la CGT, gobernadores e industriales. Hoy hemos instituido la Argentina del futuro, donde la pequeña y mediana empresa tenga un rol central. Hemos forjado una nueva manera de trabajar, escuchándonos, integrando esfuerzos, entre los que trabajan, los que producen y quienes conducen el Estado”, dijo Fernández en conferencia de prensa.

El candidato, también habló de lo realizado por el Gobierno nacional respecto al narcotráfico. “El narcotráfico tiene que ver con el crimen organizado. Creo que el Gobierno hizo lo que pudo, pero exige políticas de otro tipo, no lo que propone el gobierno. El tema de la seguridad debe abordarse como política de Estado. Debe ser abordado por todos los sectores políticos”.

Respecto a los reclamos sobre emergencia alimentaria, manifestó que “debemos ocuparnos de una Argentina donde el hambre aumentó enormemente, si el presidente está dispuesto a corregir las partidas presupuestarias para que la alimentación llegue a toda la gente, bienvenida sea. Lo peor que nos puede pasar es que la desesperación nos lleve la violencia. Es algo que hablé muchas veces con los representantes sindicales que siempre lo entiendo, incluso antes de que lo plantee”.

También se refirió a la decisión de del Gobierno nacional de quita del IVA a algunos productos. “Afectó los fondos coparticipables de las provincias, se lo hizo con tinte electoral diciendo que no pagarán IVA alimentos de canasta básica, ni que algunos trabajadores no paguen impuestos a las ganancias, pero lo que el Gobierno olvida es que tiene siete puntos de déficit fiscal, por lo tanto debió tener otra prudencia. Se deben sacar el IVA a algunos productos pero hacerlo bien, sin complicar a las provincias. Cada provincia perdió una nómina salarial, con esta decisión”.

Fernández también abordó la situación tarifaria. “No hay razón para que un sector de la economía esté dolarizado y otro no. Estoy en contra de que las tarifas de servicios se dolaricen, porque debe estar acorde al ingreso que tienen los ciudadanos. Vamos a poner fin a este sistema. Las empresas ganaron mucho, pero no se vieron reflejadas en inversiones”.

El candidato no descartó la presencia tucumana en su gabinete. “Esta provincia nos dio gente muy valiosa, como Juan (Manzur), pero él dice por los diarios que quiere gobernar para los tucumanos, lo cual respeto y sé que en el lugar donde esté me va a ayudar. Para pensar el Gabinete primero hay que ser presidente y todavía no lo soy”.

Por último resaltó lo nocivo del nivel de concentración que se dio en nuestro país. “Cuando uno viaja al NOA o NEA lo único que se observa es frustración que se manifiesta en pobreza, pero también en los industriales que están a miles de kilómetros del puerto y son tratados como si estuvieran a orillas del Río de la Plata. Debemos juntarnos con industriales del NOA y NEA para que producir no sea frustrante”.