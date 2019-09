AMPLIAR Diego en La Plata

08/09/2019 - Superliga

El Diego volvió al fútbol argentino como DT del Lobo de la Plata

Diego Maradona fue ovacionado por más de 30.000 que acudieron al estadio Juan Carmelo Zerillo para recibirlo como nuevo DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, que bajo su conducción peleará por seguir en la Superliga argentina.

"Yo no soy ningún mago, a mí me gusta trabajar. Les quiero prometer que mientras yo esté dirigiendo a todo este grupo, este grupo va a ser un ejemplo", afirmó Maradona a la multitud mediante un micrófono desde el centro del campo de juego.

Maradona ingresó caminando pese a las evidentes dificultades para desplazarse tras la exitosa operación a la que fue sometido en su rodilla derecha y luego fue trasladado a bordo del carrito destinado para ayudar a los lesionados en partidos oficiales.

"Acá, el que no se entrena o el que no corre, no juega", prometió Maradona ante su séptima experiencia como DT, en la que estará acompañado por Sebastián Méndez, de 42 años y quien dirigió a San Lorenzo, Banfield, Belgrano, Godoy Cruz y al chileno Palestino.

Luego de tomarse fotografías con sus dirigidos, Maradona y Méndez dirigieron una práctica informar frente a los espectadores pensando en el debut del domingo 15 como local del campeón defensor, Racing Club.

"El que no salta, es un inglés", entonaban los fanáticos desde las gradas en alusión a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, clásico rival de Gimnasia.

Maradona lució conmovido por el recibimiento de la afición de Gimnasia y mantuvo la calma cuando cinco simpatizantes invadieron el campo de juego para abrazarlo antes de ser separados por los agentes de seguridad privada.

Una de las simpatizantes más famosas de Gimnasia y Esgrima La Plata es Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de Argentina y candidata a vice presidenta de Alberto Fernández y quien saludó el arribo de Maradona al "Lobo".

"La verdad que la gente del Lobo debe estar enloquecida. Mi hermana, que es fanática... Yo no soy muy hincha del fútbol, la verdad es que mucho no me gusta, no soy hincha fanática, la que era fanática es mi mamá y mi hermana, y mi hermana estaba exultante", reconoció la ex mandataria.

La expectativa por el arribo de Maradona le permitió a Gimnasia y Esgrima La Plata sumar 2.200 nuevos socios, mientras que el club agotó las camisetas con el apellido del ex astro y el número 10 lanzadas especialmente para la ocasión.

Gimnasia, que marcha último en la tabla de los promedios, que define los descensos a la segunda división, representa la séptima experiencia de Maradona como DT, apenas la tercera en Argentina, donde dirigió a Mandiyú (1994) y a Racing (1995).

Al frente de Mandiyú logró apenas una victoria en 12 partidos, en los que sufrió cinco derrotas, mientras que con Racing sumó dos triunfos, seis empates y sufrió tres caídas al cabo de once duelos.

Con la selección argentina, que contaba con Lionel Messi en el plantel, logró una agónica clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, del que se despidió en cuartos de final al caer por un categórico 4-0 frente a Alemania.

Al frente de la "albiceleste", Maradona sumó 18 victorias, cinco empates y seis derrotas, tras lo cual fue contratado en 2011 como DT del Al Wasl de Emiratos Arabes Unidos.

En la temporada 2017-18 estuvo a cargo del Al Fujairah, con el que sufrió apenas una derrota en 23 partidos, de los cuales ganó 11 antes de desembarcar en Dorados de Sinaloa, de la segunda división del fútbol mexicano.

Tras sacarlo de la zona de riesgo, Maradona estuvo a un paso de clasificarlo a una final por el ascenso a la máxima categoría del fútbol "azteca", pero luego optó por dar un paso al costado debido a algunos problemas de salud.(ANSA).