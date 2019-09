05/09/2019 - cine

Cine y jazz se fusionan en el show de Skylark Club

La banda tucumana Skylark Club presentará este viernes a las 22 horas en la Sala Orestes Caviglia (San Martín 251, subsuelo), el espectáculo “Films and Jazz;, un recorrido por películas en las que el jazz ocupa un lugar protagónico. Entrada general será de $200, jubilados y estudiantes $150.

Jazz y cine estuvieron vinculados desde los orígenes del cine sonoro, siendo utilizado por los directores más importantes de la historia para acompañar sus películas. “As time goes by” (Casablanca), “I got rhythm” (Un Americano en París), “Cheek to Cheek” (Sombrero de Copa), “Moon River” (Desayuno con Diamantes), son sólo algunos de los títulos que se incluirán en el repertorio.