05/09/2019 - Ministerio de Educación

Orgullo Tucumano: Distinguieron a docente de Educación Especial

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, recibió en su despacho al director de la Escuela para Ciegos Luis Braille, Juan Félix Paz, para distinguirlo como Orgullo Tucumano, por su historia de superación personal, su lucha por los derechos de las personas con discapacidad visual y su inestimable entrega con la Educación Especia.

Su desempeño como docente lo llevó a ser el candidato de la provincia al premio Maestro Ilustre que se entregará en los próximos días en Buenos Aires.

Félix Paz sufrió a los 10 años la pérdida de un ojo por miopía progresiva y un desprendimiento parcial de retina del otro; su lucha comenzó a los 18 años cuando quedó ciego totalmente. Sus ansias de superación lo llevaron a inscribirse en el profesorado de Educación Especial en el Instituto de Enseñanza Superior Manuel Marchetti de donde egresó con éxito.

Ingresó como docente en la Escuela Especial Luis braille, donde pudo desplegar todos sus conocimientos en favor de una mejor calidad educativa para sus estudiantes. En su trayecto como educador, cumplió funciones como docente de apoyo a la integración de escuelas comunes, dictó capacitaciones de código braille y ábaco, y desde 2016 es capacitador de la Modalidad de Educación Especial. Asimismo, estuvo a cargo de la Capacitación en Sistema Braille para empleados públicos dictada en Casa de Gobierno en 2018. Se propuso ganar un lugar como modelo de superación a seguir para niños y jóvenes ciegos; y es el primer docente ciego que llegó al cargo de director de una Escuela Especial por sus méritos.

Lichtmajer, señaló: “Orgullo Tucumano en este caso no podría ser un nombre más apropiado. Félix Paz es egresado de nuestro sistema público. Fue docente en la Escuela Braille y hoy es su director. Por su indeclinable compromiso por la educación especial y en particular con los docentes no videntes hemos decidido como provincia que sea el que nos represente como maestro ilustre. Después de recibir la distinción que va a recibir en Buenos Aires lo esperamos con más fuerza”.

“Quiero destacar el afecto del Ministro porque fui distinguido como Maestro Ilustre de Tucumán, estoy viajando el martes a Buenos Aires, es una gran responsabilidad que me hayan elegido, poder mostrar lo que se hace en Tucumán, en el sistema educativo y la mirada inclusiva del gobernador Juan Manzur y el Ministro. Los alumnos son mi fortaleza para seguir organizando y llevando la educación a todos lados. Esta distinción da más oportunidades para que todos nosotros sepamos que hay esperanza, que podemos continuar. Hay que trabajar, seguir luchando día a día para sentirnos más incluidos en esta sociedad”, dijo Paz.