AMPLIAR Meryl Streep y Soderbergh (foto Ansa)

01/09/2019 - "The Laundromat"

Cineasta Soderbergh desnuda los Panamá Papers

"The Laundromat", de Steven Soderbergh, exhibido ayer domingo en concurso en la Mostra de Venecia, relata la historia de una viuda que, investigando un fraude de seguros se topa con los ya famosos Panama Papers.

Detalles.

La protagonista, interpretada por Meryl Streep, descubre que sus dos socios (Gary Oldman y Antonio Banderas) manejan una red de evasión fiscal mundial.

"Son las personas más simples, como puede ser mi madre, que se fían de otros y creen en la justicia. Y cuando descubren que no existe, se activan y no se rinden hasta que las cosas sucedan", dijo hoy Streep sobre su personaje, en conferencia de prensa.

Con un ritmo de comedia, muy divertido, la película, que tras el paso por algunas salas de cine, el 18 de octubre se verá en Netflix, se centra en un tema espinoso como los Panama Papers y está basada en el libro "Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite" (Mundo secreto: dentro de la investigación de los documentos de Panamá, de redes de dinero ilícito y de la élite global), de Jake Bernstein.

"Existe un sistema de colusión mundial detrás de este caso y que esconde aquello que une al club del 1% de los poderosos. Pero no solo a ellos. Todos nosotros tenemos inversiones y no sabemos a qué caja china van y hasta que punto nosotros sostenemos este sistema", explicó la actriz. Agregó que "no es cierto que atañe a un solo país sino que involucra a todos y los periodistas están en primera línea y son víctimas: pienso en Daphne Galizia, la periodista maltesa asesinada hace dos años".

En "The Laundromat", el director de "Erin Brokovich" parte de lejos: durante un paseo por el lago, vuelca el barquito en el que una pareja de ancianos pasaba su domingo; el marido muere y la viuda, una Streep formidable, no por dinero sino por justicia, inicia un recorrido tenaz, atravesado por las dilaciones y la burocracia de las aseguradoras, transformándose de a poco de sabueso leve a uno implacable.

"Mi personaje es el corazón moral del caso, me recordó a los padres de los jóvenes de las tragedias sin sentido de Parkland High School, de Newton: el dolor, el luto, es un gran motor de cambio y si hoy se protesta y se discute sobre las armas en Estados Unidos es mérito de ellos. Todos nosotros confiamos a las personas más pasionales para que lleven adelante las causas pero cada uno debería hacer su parte", sostuvo.

La charla con la prensa, también fue una oportunidad para hablar sobre cómo artistas excepcionales siempre encuentran nuevos desafíos para superarse.

"He sido muy afortunado, tuve grandes roles en mi carrera, como en Harry Potter, pero prefiero los personajes realmente vividos, reales, por los cuales te preparas leyendo y descubriendo todo sobre ellos. Hoy es el texto del guión y el director involucrado en el proyecto lo que me hace decir sí", sostuvo Gary Oldman.

Por su parte, Streep, con 70 años apenas cumplidos, dijo que tuvo la suerte "de hacer todo tipo de películas".

"Todavía me sigue intrigando justamente el desafío que el rol me presenta. Para mí, aprender un guión no es tomar una medicina o hacer las tareas de mi casa, sino una manera de abrir la mente al conocimiento, a cosas nuevas", explicó.

Agregó que cuando uno envejece "piensa que sabe todo, en cambio, no hay nada más bello que seguir maravillándose, hasta el punto de asustarse de algo nuevo".

"Me sucede bastante seguido hacer películas sobre temas sociales, pero no lo elijo de manera prescindente: las buenas intenciones pueden esconder guiones aburridos. Ahora, me hago siempre esta pregunta: ¿hasta qué punto es tóxico para el mundo lo que acepto contar? Tal vez es mejor una carcajada, un filme divertido. Y, si puedo, lo prefiero", concluyó.