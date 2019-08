28/08/2019 - Análisis

La confrontación con Bolsonaro sobre la Amazonía fue un "regalo" para Macron

Para los analistas franceses, la ocasión del cruce verbal entre ambos presidentes resultó ser un verdadero "regalo" para el líder francés, que busca el liderazgo mundial en la cuestión medioambiental y en la defensa del multilateralismo.

"Con la cuestión de la Amazonía, Bolsonaro ofrece un regalo a Macron, al ser aún más provocativo que Donald Trump", dice el politólogo Philippe Moreau-Defarges, experto en geopolítica del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) de París. "Macron piensa que tiene una misión, un poco como Jesucristo, alguien que salió de la nada y rápidamente se convirtió en presidente. Defender la protección de los pueblos indígenas y ese bien común de la humanidad que es la selva amazónica, está en perfecta sintonía con este objetivo", prosigue.

El director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS), Pascal Boniface, añade que la protección del medio ambiente es una de las mayores tradiciones de la diplomacia francesa contemporánea. Desde los notables discursos de Jacques Chirac hasta el Acuerdo sobre el Clima de París, el país ha asumido un papel de liderazgo mundial en la cuestión, por lo que Macron tiene casi la obligación de cultivar ese liderazgo que desempeña la diplomacia del país.

Bolsonaro, comparado con el norcoreano Kim Jong-Un

Además, señala Boniface, los insultos "inaceptables" del presidente brasileño a la esposa de su par francés, en Twitter, no podían quedar impunes. El coordinador del IRIS afirma que la postura de Bolsonaro recuerda la del líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un.

"Estamos acostumbrados a las polémicas entre los jefes de Estado, pero creo que en el mundo occidental y en las democracias nunca ha habido un insulto como éste, por parte de un jefe de Estado sobre una esposa u otro jefe de Estado. El único equivalente que recuerdo son los disparates dichos por el líder norcoreano, lo cual no sería una comparación honorable para el presidente de Brasil", indica Boniface.

Moreau-Defarges no duda de que la política interior francesa también explica en gran medida la decisión de Macron de chocar con Bolsonaro, a pesar de la profunda y vieja relación diplomática amistosa entre Francia y Brasil. La crisis de los "chalecos amarillos" ha llevado al presidente francés a buscar legitimidad en el ala izquierda de su electorado y de su gobierno, y la confrontación con la figura de Bolsonaro es perfecta para ello.

"Él pensó: ‘Si durante el G7 logré domar al cuco que es Trump, ¿por qué debería callarme frente a una figura mucho más débil?’", ironiza Moreau-Defarges.

El bloqueo del acuerdo con el Mercosur, ¿un error político?

Sin embargo, resalta el analista del IFRI, la decisión de suspender la aprobación del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea es un error político de parte de Macron.

"Cuestionar el acuerdo no es muy inteligente, y no irá muy lejos en esto, porque el acuerdo implica a toda la Unión Europea. Si Macron va a Bruselas mañana para decir que Francia no ratifica el acuerdo, los multilateralistas europeos estarán furiosos con él", estima Moreau-Defarges, quien considera esta decisión como un acto "impulsivo" del presidente francés, quien se verá obligado a retroceder.

Por Lúcia Müzell. RFI