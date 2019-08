AMPLIAR Blasco cuando era candidato junto a Amaya, Cano, Elias de Perez y Ascárate

26/08/2019 - Delito

Productor agropecuario macrista ofrece cinco mil pesos si se logra pasar al balotaje

Con total desparpajo, rayano con la impunidad, el ganadero Gonzalo Gonzalo Blasco confirmó ser el autor de un audio que se viral. "Ese voto vale por dos: le restamos uno a ellos y viene uno para Mauricio", arenga.

Detalles.

Que un rico ganadero propagandice su apoyo a Macri no es ninguna novedad, pero si el mismo personaje distribuye un mensaje de audio por WhatsApp, en el que ofrece dinero a sus trabajadores, a pagarse con el sueldo de noviembre, o sea una "vez conseguido el objetivo que Macri llegue al balotaje".

Aparentemente, la idea de pagar este extra surgió fue una iniciativa interna entre empresarios agropecuarios tucumanos y se terminó filtrando a partir de un WhatsApp de voz que el propio Blasco envió a sus colegas. "En Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagar un bono de cinco mil pesos si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal, es decir, entre el 1 y el 10 de noviembre", comienza el audio.

Luego, el mensaje continúa: "Se discutió un poco el precio. Algunos opinan pagar tres, otros cinco, hay uno que paga 10 mil pesos, así que esto es muy importante. La gente también está asustada. Yo hoy le transmití a mi personal y lo tomó muy bien, estaban contentos, me dijeron que me van a acompañar. Esto es muy bueno porque ese voto vale por dos, muchachos. Le restamos uno a ellos (a la fórmula peronista) y viene uno para Mauricio. Esto háganlo correr boca a boca, no es nada institucional, pero avísenle a sus vecinos y a sus amigos".

El propio Blasco le confirmó al diario, La Gaceta, la veracidad de su autoría: "Circuló un audio mío, sí, pero es a título personal. no pertenece a ninguna institución, se lo pasé a amigos", aclaró el productor, al mismo tiempo que lamentó que su WhatsApp se haya viralizado.

Sin embargo, negó cualquier cuestión orgánico - partidaria detrás de la propuesta: "Por ahí da para que se malinterprete, porque alguien dijo que es una iniciativa de Cambiemos, y no lo es", aclaró. Luego, el ruralista ultra M indicó: "Ya no soy ni dirigente agropecuario ni de Cambiemos, soy simplemente un productor que, como otros, nos vemos amenazados por un (posible) Gobierno que ya supo ser nefastos con nuestro sector".

Blasco, que se especializa en la producción granos (soja, maíz y trigo, principalmente), supo ser candidato a diputado por el macrismo en 2017. En aquella oportunidad de su candidatura a la presidencia de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte, Apronor, luego de estar al frente durante de la institución durante dos años. La Asociación recibe ingentes subsidios por parte de la provincia para desarrollar desde hace algunos años una exposición en la localidad de La Ramada.

Gonzalo Blasco su cuenta de Twitter suele compartir posteos favorables al Gobierno. Sin embargo, su último retuit fue una defensa, por parte de otro usuario, a su iniciativa de entregar 5 mil pesos a los trabajadores si Macri logra llevar la contienda electoral a noviembre.