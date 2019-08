AMPLIAR Llamas en el Amazonas, un dilema ambiental, pero también político (foto: Ansa)

23/08/2019 - Crisis

El fuego del Amazonas irrumpe en el G7, todos contra Bolsonaro

"Nuestra casa arde", dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, en la víspera de la cumbre del G7, en Biarritz, lo que coloca al Amazonas en llamas entre los principales problemas que laceran a la comunidad internacional y complican cada intento de acuerdo.

Detalles.

Mientras que la gran selva pluvial del mundo se hace humo, Macron -ya comprometido en diversos frentes internacionales- se colocó al frente de la ofensiva contra el presidente brasileño Jair Bolsonaro, a quien acusó sin medias tintas de "mentir" y de no actuar para frenar el avance de las llamas. Las imágenes que están dando la vuelta al mundo y los 2.500 nuevos focos de incendios de las últimas 48 horas, colocaron el drama del Amazonas en primer plano.

El presidente de Francia no solo se limitó a las críticas sino que anunció que se opondrá a la ratificación del Tratado de Libre Comercio UE-Mercosur, firmado a mediados de junio, "teniendo en cuenta la actitud de Brasil en estas últimas semanas", tal como subrayó el Eliseo en un comunicado. Poniendo negro sobre blanco, el texto asegura que "Bolsonaro mintió en la cumbre del G20 de junio en Osaka, al decidir no respetar sus compromisos sobre el clima y no comprometerse sobre la biodiversidad". Alemania y Noruega ya habían sancionado a Brasil hace unos días al bloquear unos 60 millones de euros de subsidios para el fondo del Amazonas pero la mecha se encendió hoy con la toma de posición de Macron contra la política del derechista Bolsonaro, acusado desde siempre de favorecer la deforestación y los incendios.

El presidente francés habló de "crisis internacional" y exhortó a los miembros del G7 a "discutir esta emergencia" el sábado en Biarritz, donde el sol y el calor reciben a delegaciones y periodistas en una pequeña ciudad insólitamente vacía de turistas, con sus bellísimas playas completamente desiertas. Macron puede contar con el apoyo de la canciller alemana, Angela Merkel, y del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para abrir el debate durante la jornada del sábado.

Según se supo ayer viernes, el equipo de consejeros diplomáticos del Eliseo trabaja desde temprano para poner a punto una declaración sobre la cual se buscará hallar un acuerdo. Pero cabe recordad que existe una incógnita llamada Donald Trump. El presidente estadounidense tiene a todos acostumbrados, en las más importantes citas internacionales, a sus decisiones unilaterales y sorpresivas. Y su tradicional escepticismo sobre el cambio climático y la emergencia ecológica, que comparte con Bolsonaro, podría convertirse en una ducha fría para las propuestas candentes de sus socios.

Hasta el momento, el pesimismo sobre la posibilidad de alcanzar resultados concretos es tal que el Eliseo casi se rindió a preparar una declaración final del G7. El mandatario brasileño, quien por otra parte no está entre los invitados a Biarritz, no usó un tono conciliador en la respuesta y acusó a Macron de "instrumentalizar una cuestión interna de Brasil y de otros países amazónicos" utilizando "un estilo sensacionalista que no contribuye a resolver los problemas".

Sobre el pedido de Macron de tratar el tema de los incendios en la Amazonia en el G7, para Bolsonaro se trata de una iniciativa grave. "Discutir sin la participación de nuestra región remite a una mentalidad colonialista superada en el siglo XXI", sostuvo.

Por ahora, el mandatario brasileño de extrema derecha se limitó a convocar una reunión de urgencia con sus ministros y al envío del ejército para tratar de apaciguar el fuego.

En tanto, esta semana Bolsonaro acusó a las ONG presentes en la zona de haber provocado los incendios y se burló de la "psicosis ambientalista".