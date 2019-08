23/08/2019 - Salud

Los vapeadores, un arma de doble filo para dejar el cigarrillo

Desde el programa provincial de Lucha Antitabáquica recuerdan que los famosos cigarros electrónicos están prohibidos en el país y, al no estar regulados por la ANMAT, pueden ser un elemento peligroso para la salud. Opciones para dejar de fumar.

“El uso del cigarrillo electrónico es controversial en el mundo; en Argentina ninguna persona que trabaja en control de tabaco lo recomienda porque lamentablemente en muchos casos no se sabe muy bien qué contiene adentro”, explica la referente del programa provincial, María Cristina Orellana.

Y agrega: “No hay control y eso tiene que ver con que cuando inicialmente surge este elemento, la ANMAT lo prohibió. Llega por primera vez al país como una posibilidad de tratamiento, como sustitución de nicotina y se lo prohíbe. Todo lo que está circulando es de venta ilegal, se lo consigue por Mercado Libre, por importación. Uno de los problemas fundamentales es al no haber regulación, no hay seguridad sobre lo que contienen las cápsulas. Algunos tienen dosis determinadas de nicotina, otros dicen que tienen sólo agua saborizada, pero no se sabe a ciencia cierta”.

Entonces, ante la idea del paciente de dejar de fumar, la referente subraya que no es tarea fácil pero tampoco imposible. Dejar el cigarrillo habitual es difícil porque contiene nicotina, lo que lleva a la adicción.

“Cuando una persona quiere dejar de fumar es fundamental esa motivación, esa convicción. Cuando esa situación ya está establecida, están los servicios de cesación tabáquica del Sistema de Salud donde pueden asistir para hacer el tratamiento. Éste tiene una parte conductivo-conductual y una que puede o no estar, que es la farmacológica. Está destinada para cualquier persona que siendo fumadora quiere dejar de serlo, y es totalmente gratuita”, detalla.

Las personas interesadas en sumarse al programa, pueden acudir a los siguientes centros de salud:

1. Servicio: Hospital Centro de Salud Z. Santillán. Domicilio: Av. Avellaneda 750.

2. Servicio: Hospital de Clínicas Pte. Dr. Nicolás Avellaneda. Domicilio: Catamarca 2000.

3. Servicio: Hospital Ángel Cruz Padilla. Domicilio: Alberdi 550.

4. Servicio: CAPS Eva Duarte. Domicilio: San Miguel 1500.

5. Servicio: Hospital de San Pablo. Domicilio: Avenida Principal 107. San Pablo.

6. Servicio: CAPS Villa Rosario. San Pablo. Domicilio: Villa Rosario. San Pablo.

7. Servicio: Asistencia Pública Municipal de Tafí Viejo. Domicilio: Centenario 424.

8. Servicio: Hospital María Auxiliadora. Ranchillos. Domicilio: Santiago S/N.

9. Servicio: Hospital Estación Aráoz. Domicilio: Estación Aráoz.

10.Servicio: Hospital Parajón Ortiz de Famaillá. Domicilio: Belgrano 210. Famaillá.

11.Servicio: CAPS La Ramada de Abajo. Domicilio: La Ramada de Abajo.

12.Servicio: CAPS Santa Clara. Yerba Buena. Domicilio: Frías Silva y Fanzolatto.

13.Servicio: Hospital Garmendia. Domicilio: 9 de Julio S/N. Garmendia.

14.Servicio: Policlínica Villa Mariano Moreno. Domicilio: Calle 4 Esquina 9.

15.Servicio: Caps San José. Yerba Buena. Domicilio: Independencia 64.