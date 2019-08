AMPLIAR Se pierden tres canchas de fútbol por minuto, denuncia ONG

22/08/2019 - Ecocidio

Arde el Amazonas y pone en jaque a Bolsonaro

La ONG ambientalista WWF alertó que "debido a la deforestación, la selva amazónica en territorio brasileño está perdiendo una superficie equivalente a más de tres canchas de fútbol por minuto", mientras las llamas siguen devorando hectáreas en esa región y aguijonean al gobierno.

Detalles.

Luego de sus polémicos dichos, acusando a las oenegés que trabajan en la selva amazónica de ser las causantes de los incendios que afectan a esa zona, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, admitió que no tiene pruebas para acusar a las instituciones sin fines de lucro, pero reiteró que son las "mayores sospechosas" por el desastre causado por la sequía, las altas temperaturas y también por la deforestación.

"Pueden ser hacendados también, todo el mundo es sospechoso, pero la mayor sospecha viene de las ONG", afirmó Bolsonaro al salir del Palacio da Alvorada, la residencia presidencial. "¿Quieren que culpe a los indios? ¿Quieren que culpe a los marcianos? Pero, a mi entender, un indicio muy fuerte es la gente de las ONG que perdió la 'teta', es sencillo", agregó el gobernante, quien reconoció que no tiene pruebas para sostener su afirmación.

"No estoy defendiendo incendios ni diciendo que siempre los hubo y los habrá, no es eso. Infelizmente, sucede eso a lo largo de la vida de la Amazonía y ahora me acusan de ser 'Capitán Nerón', colocando fuego allá irresponsablemente. Están haciendo campaña contra Brasil", subrayó.

Las declaraciones de Bolsonaro se dan un día después que el mandatario insinuara que las ONG podrían estar detrás del desastre ambiental y luego que el Gobierno redujera el presupuesto destinado a ellas. A lo que se suman las fricciones con Noruega y Alemania, que financian el llamado Fondo Amazonía.

Duque ofrece ayuda

Mientras el humo alcanza a Ecuador, Perú y Bolivia, el presidente colombiano, Iván Duque, ofreció ayuda a los Gobiernos vecinos para combatir el fuego en las vastas zonas por donde se propaga hasta ahora.

"La tragedia ambiental en el Amazonas no tiene fronteras y debe llamar la atención de todos. Desde el Gobierno Nacional ofrecemos a los países hermanos nuestro apoyo para trabajar conjuntamente en un propósito que nos urge: proteger el pulmón del mundo", escribió el jefe de Estado en Twitter.

Fuerza Tarea Pro Amazonía

En medio de los incendios y de la reacción internacional que ha generado lo que ocurre en el Amazonas, el ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, anunció la creación de un equipo "interdisciplinario", integrado por organismos del Gobierno, empresas privadas y las ONG, para atender la problemática de la Amazonía, agravada por estos días.

En una entrevista publicada este jueves (22.08.2019) por el portal UOL, Salles no dio detalles sobre la entrada en operación y las funciones específicas del equipo, pero adelantó que contará con la participación del Ministerio de Defensa, la Policía Federal (PF) y la Fundación Nacional del Indio (Funai), entre otros organismos.

La denominada "Fuerza Tarea Pro Amazonía" tendrá como objetivo establecer programas de desarrollo económico en la región, implementar un nuevo sistema de monitorización y datos de deforestación y reforzar las acciones de prevención y fiscalización de la misma.

mn (efe, afp)Deutsche Welle