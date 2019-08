20/08/2019 - Recitales

La Banda Sinfónica tocará por el Centenario de la Escuela Alicia Moreau de Justo

Al cumplirse el centenario de la fundación de la Escuela Secundaria Dra. Alicia Moreau de Justo (Muñecas 145), el próximo jueves 22 de agosto, a las 16, la Banda Sinfónica de la Provincia ofrecerá un concierto sintónico popular en la peatonal.

Conducida por su titular, el maestro Álvaro García, la agrupación abordará obras de su un repertorio popular y clásico, como El Conde de San Bonifacio, obertura de Verdi, la famosa zarzuela La Verbena de la Paloma, de Tomás Bretón, el vals Danubio Azul de Strauss; la milonga El Firulete, de Mariano Mores, el famoso pasodoble Gallito, del maestro Santiago Lope Gonzalo, entre otras piezas populares como Zorba, el griego de Mikis Theodorakis, y enganchados de jazz como Muñeca de satín, Collar de perlas, Dama sofisticada, Opus one, y la memorable New York, New York de Sinatra.

Inaugurada en 1919 con el nombre de Escuela Fábrica Provincial, en 1989 se inicia un cambio de plan que fue pasando por diversos procesos de transformación hasta llegar hoy a una escuela de formación secundaria.