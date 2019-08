AMPLIAR El edificio La Venda Sexy (foto: Ansa)

19/08/2019 - Atropello

Venden a inmobiliaria excentro de tortura bajo la dictadura de Pinochet

Mujeres sobrevivientes del excentro de torturas bajo la dictadura La Venda Sexy exigieron explicaciones al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por la venta a una inmobiliaria del recinto que fuera declarado hace años monumento histórico.

El director del consejo INDH, Sergio Micco, reconoció que se trata de algo "preocupante, dada la enorme deuda que el Estado de Chile tiene, no solo en términos de memoria, sino que también por mujeres que vivieron violencia sexual durante la dictadura".

Añadió que "estos sitios representan un símbolo para la no repetición y, en una menor medida, reparación para sus víctimas". Les dijo que oficiaría tanto al Consejo de Monumentos Nacionales como a la municipalidad de Macul, donde se encuentra el recinto. De conformidad a los antecedentes recopilados por el INDH, el 6 de mayo pasado la Sociedad de Inversiones Arriagui Limitada adquirió el inmueble ubicado en calle Irán 3037 por el valor del equivalente a 311 mil dólares. El Consejo de Monumentos Nacionales declaró en un comunicado público que no fue informado de la transacción y que evalúa acciones judiciales, por cuanto "según la Ley, el Estado tiene la opción preferente de compra de un Monumento Histórico que esté en manos de un particular, siendo el Consejo de Monumentos Nacionales el encargado de gestionar su compra. En este caso, el Consejo no fue informado de esta transacción", precisó el secretario técnico de la entidad, Erwin Brevis.

Junto con lamentar la situación, aclaró que el sitio de memoria fue declarado monumento histórico el 3 de octubre de 2016. Además destacó que, previo a esta venta, el Estado de Chile, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, intentó su compra por un monto superior al que finalmente fue vendido, lo que no fue aceptado.

"Nuestro equipo se ha reunido con las agrupaciones de Derechos Humanos para informar los alcances de la situación y los posibles escenarios. Además, el equipo jurídico está analizando los pasos a seguir, y no se descarta solicitar la nulidad de la venta. Es un tema que nos preocupa y que someteremos a consideración del pleno del Consejo de Monumentos Nacionales", añadió el Secretario Técnico del CMN.

Finalmente, señaló que mantiene contacto con la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Bienes Nacionales, para alcanzar una solución conjunta.

El Centro de Detención Venda Sexy o Discoteque fue uno de los primeros cuarteles de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), durante el periodo denominado por el Informe Valech como de Detención Selectiva, entre los años 1974 y 1977. El recinto estuvo a cargo del mayor del Ejército Gerardo Ulrich, dependiente de la Brigada Purén, dirigida por el mayor general del Ejército, Raúl lturriaga (condenado por los crímenes del matrimonio Prats en Argentina y el atentado al exvicepresidente Bernardo Leighton y su esposa en Roma, en 1975).

El recinto funcionó entre junio de 1974 y marzo de 1975, concentrando sus operaciones entre agosto y octubre de 1974. Sus acciones las centró en la detención de estudiantes universitarios opositores a la dictadura de Augusto Pinochet. Se caracterizó por ser un centro de detención al que llegaban mujeres y hombres detenidos que serían asesinados o desaparecidos con posterioridad, llevando al límite la capacidad de castigar e infligir daño, efectuando diversos tipos de torturas sexuales, algunas con animales, a cargo de la mayor lngrid Olderock.

Según el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación conocido como Informe Rettig, este local completa la lista de principales recintos secretos de detención y tortura que mantuvo la DINA. Junto con Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi, Venda Sexy es uno de los lugares donde además los detenidos eran retenidos previo a su desaparición o ejecución.