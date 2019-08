AMPLIAR La deforestación de la Amazonia brasileña alcanzó en el último año un ritmo acelerado sin precedentes

16/08/2019 - Igual que Alemania

Noruega suspende a Brasil la ayuda millonaria para la Amazonia

El país escandinavo se suma a Alemania y bloquea 30 millones euros de ayuda. El ministro noruego del clima, Ola Elvestuen, afirma que Brasil rompió el acuerdo para financiar medidas contra la deforestación del Amazonas.

Detalles.

"El Amazonas es el pulmón del mundo, y todos dependemos por completo de la protección de esa selva tropical. No se alcanzarán los objetivos climáticos sin el Amazonas", afirma el ministro noruego del clima, Ola Elvestuen en una entrevista publicada este viernes 16 de agosto por el periódicoDagens Næringsliv.

La ONU lo confirma: la deforestación de los bosques tropicales – siendo el Amazonas el más grande - representa el 11% de las emisiones anuales de gases con efecto invernadero.

Por ello, desde hace diez años, Noruega apoya a Brasil en la protección de la selva amazónica. Con más de 800 millones de euros, el país escandinavo es el que más dinero ha desembolsado desde la creación del pacto con Brasil en 2008.

Pero en junio, el gobierno de Jair Bolsonaro rompió ese acuerdo con Noruega y Alemania al cerrar la junta del Fondo Amazonas. Un mes después, las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) daban cuenta de un aumento del 40% en el último año en la deforestación de la Amazonia. Cifras oficiales que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, calificó de "mentiras al servicio de alguna ONG”.

La disputa del mandatario brasileño con el INPE desembocó en la renuncia del entonces director del Instituto, Ricardo Galvão. "Brasil no puede hacer eso sin consultarlo con Noruega"

“El problema es que si talas gran parte del bosque tropical, el resto podría autodestruirseporque el sistema forestal depende de la lluvia que genera”, explicó el ministro noruego del clima, Ola Elvestuen, tras anunciar el recorte millonario a Brasil ante el ritmo acelerado de la tala de la selva tropical.

La drástica suspensión de las ayudas noruegas se debe, igualmente, al hecho de que Brasil haya roto el acuerdo con Noruega y Alemania. Elvestuen denuncia así que se haya cerrado en junio junta el Fondo Amazonas y el Comité técnico. “(Brasil) No puede hacer eso sin consultarlo con Oslo y Berlín”, afirmó el ministro del clima noruego tras anunciar el bloqueo de las ayudas este viernes.

Alemania fue el primero en suspender las subvenciones al Fondo congelando, hace una semana, 35 millones de euros para la protección ambiental en Brasil.

"Hemos apoyado la región amazónica para que haya mucha menos deforestación. Si no es eso lo que quiere el presidente en este momento, tendremos que hablar. No podemos ir dando dinero mientras ellos siguen deforestando", afirmó entonces la ministra alemana de Medio Ambiente, Svenja

Bolsonaro: “Tomen su dinero y siembren sus propios bosques”

El presidente Bolsonaro, llamado el "Trump Tropical", no tardó en contraatacar con toda su fuerza: ha dicho que Brasil no necesita de esos dineros, ha sembrado dudas sobre los intereses de Alemania y Noruega acusando a los dos países de querer apropiarse de las riquezas de la selva tropical y ha afirmado que el Amazonas "es un asunto brasileño en el que los otros países no tienen nada que ver".

En una entrevista con la prensa brasileña, el mandatario desaprobó la reacción de Noruega a la deforestación brasileña: “Noruega, ¿no es el país que mata ballenas en el Polo Norte?, ¿Quién extrae petróleo allí? No tienen nada que enseñarnos”, dijo.

La víspera Bolsonaro mandó a la canciller alemana a sembrar árboles en sus propios bosques y este jueves conminó a Noruega a que "tome el dinero y ayude a Ángela Merkel a plantar bosques en Alemania.