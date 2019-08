AMPLIAR Mujeres indígenas protestan contra política de Bolsonaro

14/08/2019 - Exclusión

Impactante movilización de mujeres indígenas contra Bolsonaro

La manifestación femenina, compuesta en su mayoría por indígenas y campesinas, constituye la mayor protesta realizada en Brasilia desde que Bolsonaro asumió el poder, en enero pasado.

Detalles.

La protesta se dirigió contra las medidas conservadoras impulsadas por el Gobierno en el campo, que favorecen a los grandes productores y relegan a la agricultura familiar, y los planes de promover la explotación de minerales en la Amazonía, donde se asienta la mayoría de las reservas indígenas. Las mujeres también condenaron el "machismo" que le atribuyen a Bolsonaro, quien tiene un largo historial de declaraciones de corte racista y homofóbico y que es un franco enemigo del feminismo.

La protesta fue convocada en momentos en que la popularidad del mandatario de ultraderecha está en mengua, según diversas encuestas que le adjudican un apoyo de cerca del 30 % de los brasileños, tras apenas siete meses en un cargo que asumió con un respaldo superior al 55 %.

Lula respalda la protesta femenina

La oposición del campo progresista, hasta ahora adormecida frente a la mayoritaria base parlamentaria de Bolsonaro, pareció renacer en esta manifestación y esa percepción la reforzó el diputado Paulo Pimenta, del Partido de los Trabajadores (PT). "Estamos de vuelta", dijo a Efe el parlamentario, en medio de una manifestación que también congregó a representantes de todos los partidos de la muchas veces dividida oposición de izquierdas.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en prisión desde abril del año pasado por corrupción, respaldó la manifestación a través de una carta que envió desde su celda y fue leída por el excandidato presidencial Fernando Haddad. "Las mujeres de nuestra tierra volverán a ser respetadas y el odio no vencerá al amor, el miedo no vencerá a la esperanza y la grosería no vencerá a la solidaridad", escribió Lula en la carta, leída frente a las mujeres concentradas en ese momento a las puertas de la sede del Parlamento.

Lula sostuvo además que "este momento difícil de hoy pasará" y "no será el fin del camino", sino apenas "una pausa en la construcción del Brasil que todos quieren: con soberanía popular, democracia, justicia, igualdad y libre de violencia".

jov (efe, folha) Deutsche Welle