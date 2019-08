AMPLIAR El ministro Padrino Lopez y su Estado Mayor

13/08/2019

FFAA de Venezuela llaman a la unidad nacional contra el bloqueo de Trump

El ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, instó ayer martes a la unidad nacional para enfrentar la nueva agresión del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) contra Venezuela.

Detalles.

El funcionario venezolano indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha sentado una posición firme en cuanto al bloqueo total que impuso el presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado 5 de agosto del año en curso.

"En primer lugar, hemos decidido plantarnos firmes ante la agresión de EE.UU. por lo que invito al pueblo a la unión nacional porque esto (sanciones) es un tema contra los venezolanos sin distingo políticos", dijo Padrino López.

"Esto es un asunto de carácter nacional, de patria. El llamado es a la unión nacional", acotó el ministro.

Además, también detalló que en su condición de ciudadanos militares piden que hay justicia, "debe haber justicia por tanto daño al pueblo, a la nación y a sus riquezas", comentó.

Por otra parte, el ministro venezolano pidió a los voceros de la oposición a usar el sentido común por el bienestar de la población venezolana.

"A los politiqueros que han llamado al bloqueo, persecución financiera, robo y expropiación de los activos de Venezuela en el exterior pongan la razón sobre la fuerza, ponga el sentido común en función del bien común", puntualizó.

Padrino López enfatizó a la oposición en sentarse en la mesa de diálogo, la cual ha sido convocada tanta veces por el presidente Nicolás Maduro para minimizar las diferencias entre las partes políticas.

"Siéntense sin juegos y véanse las caras. Dejen las mezquindad y la miseria de un lado", precisó.

Las declaraciones del ministro venezolano se dan en el marco de la recolección de firmas de la Campaña No More Trum, No Más Trump, que se realiza desde el pasado 10 de agosto en rechazo al bloqueo económico que impuso Trump en pasado días a la nación suramericana.