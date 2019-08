12/08/2019 - Casos

Los familiares del niño asesinado en Las Talitas fueron recibidos en el MPF

La muerte de Ulises Benjamín Amaya, de 4 años, golpeó muy fuerte a toda la sociedad, y a sus familiares en particular. No estuvo ajena de esa sensibilidad el Ministerio Público Fiscal, que por decisión de la fiscal Adriana Giannoni, al frente de la Fiscalía Especializada en Homicidios II, activó todos “los resortes” para abocarse al esclarecimiento de este aberrante hecho.

En ese sentido, en la mañana del lunes, los familiares del pequeño Benjamín mantuvieron una reunión en el Ministerio Público Fiscal, donde fueron recibidos por el doctor Tomás Robert, a cargo de la Secretaría Judicial, en el marco del Programa de Asistencia a las Víctimas que se viene desarrollando desde el MPF. El funcionario judicial les manifestó la intención de brindarles acompañamiento y contención en este doloroso momento; además de poner a su disposición todos los recursos humanos y materiales para llegar al esclarecimiento del hecho.

Al finalizar la reunión, Milagros Amaya, mamá de Benjamín, manifestó: "Con lo que me hablaron me siento más aliviada y relajada, porque me están apoyando y porqué sé que todo va a salir bien. Me están dando una solución. Pedíamos que se investigue quién es el que cometió el hecho. Nos sentimos muy acompañados y agradecemos a la doctora (Adriana) Giannoni de haber participado con nosotros, porque nos han hablado muy bien de ella. Pedimos que se acerque a hablar con nosotros y lo hizo”, expresó.

“Me dijeron que tengamos paciencia y que se van a concentrar en la investigación para que todo salga a la luz. Queremos que se haga justicia. Vimos que hicieron rastrillaje para ver dónde lo llevaron a Benjamín y pusieron policías para conservar el lugar, por si el sospechoso concurría por el mismo lado. Pedimos que se haga justicia y que salga todo a la luz", concluyó.

Tareas conjuntas

En el marco de la investigación, se viene realizando un trabajo conjunto y coordinado con los funcionarios de la Fiscalía Especializada en Homicidios II, con los distintos estamentos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF y de la Policía de la provincia. Esas tareas se hicieron de manera ininterrumpida, desde el mismo momento en el que se conoció el hecho.

El doctor Alejandro López Isla, prosecretario de la unidad fiscal que trabaja en el caso, explicó detalles de la pesquisa desarrollada hasta el momento. “Desde el jueves se viene trabajando todos los días. Los funcionarios del MPF están yendo al lugar del hecho, incluso en el día de ayer (domingo) se han hecho tareas donde la doctora Giannoni ha participado de manera personal, estando en el lugar del hecho, haciendo algunas pesquisas y estudios con la gente del laboratorio y también haciendo interrogatorios a distintas personas que nos puedan aportar datos y explotando distintas líneas investigativas donde estamos tratando de determinar cuál es la más fuerte para continuar con la investigación de este hecho tan aberrante”, señaló.

Pedido de colaboración

Para dar llegar a una resolución definitiva del caso, desde la Fiscalía Especializada en Homicidios II, solicitaron la colaboración de la comunidad en general, para que quien cuente con datos que permitan arribar a la resolución del caso, se presenten en los Tribunales Penales de avenida Sarmiento al 400, ó bien se comunique a los números (381) 4979711 ó (381) 153 95 00 45, de la Fiscalía Especializada en Homicidios II. “Nos gustaría que la población pueda colaborar brindando información porque es un caso absolutamente complicado, que se da en el medio de un monte donde es difícil recabar datos y si alguien sabe algo o escuchó que se acerque”, solicitó López Isla.

Sobre el acompañamiento desde el MPF a los familiares del niño, el funcionario judicial manifestó: “Hemos tratado de hacer una contención personal a los familiares de la víctima porque el modo fue tan aberrante, que entendemos ha sido ahorcado. Están afectados y reclaman justicia y ha concurrido la psicóloga Morales para asistir a la familia, también la doctora Giannoni habló con los parientes de la víctima brindándoles tranquilidad en cuanto al compromiso investigativo. Queremos que la gente sepa que el Ministerio está en la calle porque hemos ido casa por casa y hablado con los vecinos. El trabajo es bastante integral y estamos recibiendo bastante colaboración de la familia", concluyó López Isla.