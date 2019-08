11/08/2019 - Kicillof - Magario

"La campaña se hizo de abajo hacia arriba"

El precandidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, festejó su amplio triunfo en las PASO en la provincia de Buenos Aires ante la actual mandataria, María Eugenia Vidal. "La campaña se hizo de abajo para arriba", destacó.

Tras la victoria, el exministro de Economía dijo que "es un día de mucha felicidad, lleno de emoción" y remarcó que "fue una campaña muy desigual". "Lo importante, lo que me llena de orgullo y es el gran mensaje que tenemos esta noche, es que en esa campaña no se gastaron millones, no se agredió, no se acusó, fue una campaña que contó con muchísima ayuda y todos aprendimos muchísimo", sostuvo el actual diputado nacional.