AMPLIAR Isa junto a Leavy

09/08/2019 - Sorpresa

El vice de Urtubey cerró con el kirchnerismo y Cambiemos se dividió en Salta

El cierre de los frentes electorales en Salta tuvo sorpresas de todo tipo. El Partido Justicialista, que conduce Juan Manuel Urtubey, cerró a último momento un acuerdo con el kirchnerismo, mientras que Cambiemos se dividió entre las candidaturas de Gustavo Sáenz y Alfredo Olmedo.

La gran novedad del cierre fue el acuerdo entre el PJ y el kirchnerismo que en principio daría lugar a una interna entre el vicegobernador Miguel Isa y el diputado nacional Sergio "Oso" Leavy para dirimir la candidatura a gobernador. De todos modos, por estas horas se discute la posibilidad de una fórmula de consenso.

El acuerdo sacudió al entorno de Urtubey, que a nivel nacional reniega del kirchnerismo. En el PJ salteño argumentaron que el gobernador dio libertad de acción para negociar acuerdos locales y lo desligaron del frente sellado con los K. El jueves se rumoreó que Urtubey podría dejar la conducción del partido pero fue descartado.

El propio Urtubey se refirió al asunto. "Algunos todavía se sorprenden cuando les digo que cuando vine a liberar a los ciudadanos y dirigentes de otras ataduras, también los vine a liberar de las ataduras conmigo. No quiero atar a nadie a mi suerte o a la suerte de un proyecto político. Quiero que cada uno de ustedes pueda construir su destino con toda la dignidad. Prescindencia no es ausencia. No pretendo dejar un delegado porque los salteños tenemos marcada la dignidad de nuestra gente", explicó.

La jugada tuvo consecuencias y una parte del urtubecismo se terminó yendo con los candidatos opositores. La senadora Cristina Fiore anotó su Partido Renovador de Salta en el frente que empuja la candidatura a gobernador de Alfredo Olmedo e incluso se la menciona como candidata.

En tanto, el diputado nacional y ex gobernador Andrés Zottos mudó su sello Salta Federal al frente que promueve a Gustavo Sáenz. Lo mismo hicieron otros aliados de Urtubey como el candidato a intendente Matías Posadas y el también diputado Javier David, que aspiraba a la gobernación y ahora podría ir por la capital provincial de la mano de Sáenz. A ese lugar también aspiran Zottos y Posadas.

David se había distanciado de Urtubey y respaldado la candidatura presidencial de Alberto Fernández, y aspiraba meses atrás a un acuerdo con Leavy dentro del kirchnerismo, pero le impidieron pelear por la candidatura a senador nacional y ahora denunció que el "Oso" lo proscribió del acuerdo con Isa. Ahora, será la "pata kirchnerista" en el frente de Sáenz y el macrismo.

El revuelo del acuerdo del PJ de Urtubey con el kirchnerismo tuvo su correlato en Cambiemos, que también terminó dividido. La UCR que conduce Miguel Nanni, primer candidato a diputado nacional, selló un acuerdo con Olmedo, que irá solo a pesar de que meses atrás había anunciado un acuerdo con Sáenz. "Era lo mejor para el partido", argumentó Nanni, aunque otro sector del partido lo criticó duramente.

En el frente de Sáenz, que en 2015 fue candidato a vicepresidente de Sergio Massa, quedó el PRO y también el partido del ex gobernador Juan Carlos Romero, que encabeza la lista de senadores nacionales de Juntos por el Cambio.