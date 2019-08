AMPLIAR El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, en rueda de prensa

Bolivia aclaró que bajará el precio del transporte, pero no el del gas que se envía a Brasil

La tarifa de transporte, que hoy se encuentra entre $us 1,6 a $us 1,9 por millar de BTU, con el ajuste llegará a entre $us 1,13 y $us 1,12 por millar de BTU. El ministro Luis Alberto Sánchez recordó que el contrato vence en 2024.

El Gobierno, a través del ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, negó este miércoles que el precio por la venta del gas natural boliviano que se exporta a Brasil sufra alguna modificación y aclaró que lo que en realidad bajará será la tarifa del transporte en el lado brasileño, en aproxinadamente 40%.

La autoridad, en conferencia de prensa, informó además que el contrato que tiene Bolivia con el Brasil no vence este año sino en 2024 y mencionó que existe la posibilidad de que pueda ampliarse ya que existen negociaciones en curso con Petrobras.

La claración la hizo en referencia a una noticia publicada en el diario O Globo de Brasil, donde se menciona que se espera una rebaja en el precio del gas que llega a ese país desde Bolivia debido a que el ducto por donde llega el producto ya fue amortizado.

“El precio del gas boliviano que se exporta a Brasil no será afectado porque la fórmula de pago, que es el precio internacional del petróleo más la canasta de fuel, no ha sido modificada, está establecida en el contrato vigente. La afectación de la reducción de costos se dará en la tarifa de transporte de gas por el ducto de exportación del lado brasilero (TBG), que corre a cuenta de la estatal Petrobras”, explicó la autoridad.

El precio del gas de exportación a Brasil se encuentra entre $us 5,5 y $us 6,2 por millar de BTU (unidad internacional que mide el gas natural) y los volúmenes enviados al país vecino son entregados en Río Grande y pagados en esa localidad del departamento de Santa Cruz. A partir de este punto territorial, Petrobras paga el transporte del energético por el TBG, del lado brasilero.

La Agencia Nacional del Petróleo (ANP) anunció que la reducción de las tarifas del transporte de gas será de aproximadamente un 40% en el lado brasilero. La tarifa de transporte que hoy se encuentra entre $us 1,6 a $us 1,9 por millar de BTU, con el ajuste se encontrará entre $us 1,13 y $us 1,12 por millar de BTU.

La capacidad de transporte de gas en el lado brasilero es 30 millones de metros cúbicos día (MMmcd) y este año vence el contrato por 18 MMmcd. “Los bolivianos vamos a seguir recibiendo el mismo precio de gas como lo hemos estado recibiendo en los últimos 15 o 20 años”, insistió Sánchez.

“El contrato con Brasil es un contrato de reservas y tenemos para entregar a Brasil todavía aproximadamente 1 TCF y, a ritmo que Brasil está nominando, este contrato vencería el año 2024”, añadió.