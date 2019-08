07/08/2019 - Alberto y Cristina en Rosario

"El 10 de diciembre tiene que cambiar este Gobierno"

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, cerró en Rosario un acto junto a su candidata a vice Cristina Fernández de Kirchner y gobernadores de cara a las PASO del próximo domingo en el que llamaron a la población a elegir un nuevo rumbo. "El 10 de diciembre tiene que cambiar este Gobierno", dijo la expresidenta.

Al tomar la palabra, Alberto prometió no volver a distanciarse de su compañera de fórtmula."Están todos preocupados por cómo me voy a llevar con cristina. Nunca más me voy a pelear con Cristina porque vamos a hacer todo por la Argentina", dijo.

Además, insistió en apostar por "una Argentina Federal". "Tenemos que empezar el país desde el interior y no siempre desde mi querida Ciudad de Buenos Aires", expresó desde un escenario montado frente al monumento de la bandera a orillas del rió Paraná.

Lo acompañaron los gobernadores peronistas Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis),Lucía Corpacci (Catamarca), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Juan Manzur (Tucumán), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Omar Perotti (Santa Fe) y los candidatos a gobernadores Axel Kiciloff (Buenos Aires), Matías Lammens (CABA), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza).

"La Argentina que se viene va a ser una Argentina distinta y todos estos gobernadores van a ser parte", auguró Alberto Fernández.

"Lo único que produjo Macri son 4 millones de pobres", disparó al criticar con dureza las políticas socio-económicas del Gobierno actual y aseguró que el peronismo "nació para defender a esa gente, para darle dignidad a los que quedaron al margen".

"Cristina, yo y todos estos gobernadores sabemos qué valores e intereses representamos. Votamos por los empresarios que dan trabajo, no por los especuladores", explicó.

"Nos dicen que tenemos que soportar este presente, esperando semestres que nunca llegaron. Nosotros el primer semestre que gobernemos vamos a mejorar la Argentina porque el futuro va a depender de nosotros. Para nosotros el futuro no es mañana, el futuro es hoy", agregó.

"Lo que siempre nos levantó a los argentinos es la dignidad y con esa dignidad nos vamos a volver a poner de pie. Y no voy a salir yo, vamos a salir todos de esta situación", continuó.

Quiero inaugurar un tiempo de mucho debate para construir la Argentina que nos merecemos y si alguna vez me ven claudicar en algo, salgan a la calle para recordarme que les estoy fallando en algo, concluyó Alberto Fernández.