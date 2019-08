AMPLIAR Matones de Sánchez custodiados por la policía

07/08/2019 - Elecciones de ATE

Custodios de Marcelo Sánchez agredieron al fotógrafo de TucumanHoy.com

El fotógrafo del diario digital fue agredido mientras cubría las elecciones de ATE en un episodio confuso cuando el candidato del centro de jubilados, Palomino, lo increpó por haber ido a sacar fotos durante la mañana que repartían bolsones a cambio de votos a los abuelos.

La policía de la provincia, que custodiaba la patota de ATE Verde ANUSATE, se hizo la distraída cuando violentaron a Leonardo Ganzburg, fotógrafo de TucumanHoy.com. Esta violencia hacia la prensa es intolerable, y más aún viniendo de un sindicato que en lugar de ser una institución que lucha por los derechos de los trabajadores, atenta contra la libertad de expresión, convirtiéndose en una vergüenza para la clase trabajadora.





En plena democracia, no se entiende como actúan ciertos sectores que se dicen progresistas, pero le hacen el juego a la derecha, ya que dirigentes de ANUSATE son o fueron candidatos de cambiemos en la provincia de Jujuy, Chaco y Corrientes. Además, un día antes de las elecciones cuando el Ministerio de producción y trabajo se tenía que expedir sobre la realización o no de las elecciones, a raíz de distintas presentaciones de irregularidades sobre los padrones de la Lista Verde y Blanca y la lista Verde Purpura. El secretario general de ATE Nacional, Godoy, se reunió con Sica para que no se suspendan y se vote sin un padrón oficial.





Es intolerable que un sindicato actúe de esta manera, por lo tanto hacemos un llamado a los demás medios de comunicación para que repudien estos hechos y dejen de visibilizar a este puñado de patoteros que están muy lejos de representar a los estatales tucumanos.